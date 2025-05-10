https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يلتقي-الصحفيين-بعد-سلسلة-من-لقاء-الزعماء-الأجانب-1100387628.html
بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاء الزعماء الأجانب
بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاء الزعماء الأجانب
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه الآن بعد أربعة أيام من الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية خلال احتفالات موسكو بيوم النصر. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T22:39+0000
2025-05-10T22:39+0000
2025-05-10T22:59+0000
عيد النصر
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100333944_0:5:3174:1790_1920x0_80_0_0_12127575bf1a60ef4b2da010caa78106.jpg
وقال بوتين في بداية كلمته للصحفيين بأن روسيا تُكرّم كل من ساهم في تحقيق النصر المشترك على النازية.كما شكر الرئيس المشاركة الواسعة لقادة الدول والمنظمات الدولية في احتفالات 9 مايو دليل على التكاتف حول النصر المشترك على النازية.أكد بوتين أن محادثاته خلال الاحتفال بذكرى النصر كانت ثرية وذات مغزى.وأشاد الرئيس الروسي بالجنود الكوريون الشماليون الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك، حيث أكد أنهم أظهروا شجاعة وبطولة وتصرفوا باحترافية. وقال الرئيس الروسي: "كنت سعيدًا بتوجيه الشكر شخصيًا لقادة الجيش الكوري الشمالي."وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف إزالة الأسباب الرئيسية للنزاع. وفي تصريحاته الأخيرة، شدد بوتين على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال حلول مؤقتة أو زيادة التصعيد، بل من خلال التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد.وأضاف بوتين أن من يسعى للسلام يجب أن يدعم اقتراح روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما كشف الرئيس الروسي عن أنه سيتحدث غدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سبل الوصول إلى حل سلمي مع أوكرانيا.وفيما يخص الجهود الدولية، أعرب بوتين عن شكره لجميع الوسطاء الذين ساعدوا في تسوية النزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكد أن عرض روسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، معتبراً أن القرار الآن بيد كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100333944_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6c04f491df0f5cdfd1e61428c249d9ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عيد النصر, فلاديمير بوتين, روسيا
عيد النصر, فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاء الزعماء الأجانب
22:39 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 22:59 GMT 10.05.2025)
يتبع
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه الآن بعد أربعة أيام من الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية خلال احتفالات موسكو بيوم النصر.
وقال بوتين في بداية كلمته للصحفيين بأن روسيا تُكرّم كل من ساهم في تحقيق النصر المشترك على النازية.
كما شكر الرئيس المشاركة الواسعة لقادة الدول والمنظمات الدولية في احتفالات 9 مايو دليل على التكاتف حول النصر المشترك على النازية.
أكد بوتين أن محادثاته خلال الاحتفال بذكرى النصر كانت ثرية وذات مغزى.
وأشاد الرئيس الروسي بالجنود الكوريون الشماليون الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك، حيث أكد أنهم أظهروا شجاعة وبطولة وتصرفوا باحترافية.
وقال الرئيس الروسي: "كنت سعيدًا بتوجيه الشكر شخصيًا لقادة الجيش الكوري الشمالي."
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف إزالة الأسباب الرئيسية للنزاع. وفي تصريحاته الأخيرة، شدد بوتين على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال حلول مؤقتة أو زيادة التصعيد، بل من خلال التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد.
وأضاف بوتين أن من يسعى للسلام يجب أن يدعم اقتراح روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما كشف الرئيس الروسي عن أنه سيتحدث غدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سبل الوصول إلى حل سلمي مع أوكرانيا.
وفيما يخص الجهود الدولية، أعرب بوتين عن شكره لجميع الوسطاء الذين ساعدوا في تسوية النزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكد أن عرض روسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، معتبراً أن القرار الآن بيد كييف والقوى الغربية التي تدعمها.