https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T22:56+0000
2025-05-10T22:56+0000
2025-05-10T22:57+0000
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بنّاءة بين الجانبين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
22:56 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 22:57 GMT 10.05.2025)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بنّاءة بين الجانبين.