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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يحدد-شرط-إرساء-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1100389412.html
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T04:44+0000
2025-05-11T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.ومن جانب آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاءات الزعماء الأجانب
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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روسيا, العالم

الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا

04:44 GMT 11.05.2025
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".

وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول.

وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.
ومن جانب آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاءات الزعماء الأجانب
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