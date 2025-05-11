https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يحدد-شرط-إرساء-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1100389412.html
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T04:44+0000
2025-05-11T04:44+0000
2025-05-11T04:44+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.ومن جانب آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.بوتين يلتقي الصحفيين بعد سلسلة من لقاءات الزعماء الأجانب
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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روسيا, العالم
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".
وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول.
وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.
ومن جانب آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.