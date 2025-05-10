https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يبذل-كل-ما-في-وسعه-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1100367041.html

الكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا

الكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن كييف تحاول... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T02:20+0000

2025-05-10T02:20+0000

2025-05-10T02:20+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز": "الرئيس بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل المشكلة، والتوصل إلى تسوية بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ولكن لعدم وجود الوسائل السلمية والدبلوماسية في متناول أيدينا، فإننا مضطرون إلى مواصلة العملية العسكرية."وأكد بيسكوف أن أوكرانيا تحاول تجنب بدء المفاوضات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيسكوف في حديث للصحفيين حول مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها ترامب: "لقد تم طرح هذا الموضوع من قبل الجانب الأوكراني لفترة طويلة، وإذا كنت تعلم، فإن موضوع وقف إطلاق النار، بمجرد أن تم التعبير عنه من قبل إدارة ترامب، حظي بدعم الرئيس بوتين بشرط وجود عدد كبير من التفاصيل الدقيقة حول فكرة وقف إطلاق النار، ودون إيجاد إجابات لذلك، يصعب للغاية التحدث عنها بشكل موضوعي".وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا