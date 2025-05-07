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ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T21:35+0000
2025-05-07T21:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إننا نقترب من نقطة يتعين معها اتخاذ بعض القرارات. لست سعيدًا بما يجري".وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ربما يكون محقًا في تصريح له حول كون روسيا "تطلب أكثر من اللازم" في مفاوضات تسوية الصراع بأوكرانيا.وبوقت سابق اليوم الأربعاء، قال فانس خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أود أن أؤكد أن روسيا غير مهتمة بحل النزاع. في الوقت الحالي، هي تطرح مجموعة من المطالب التي نعتقد أنها مبالغ فيها، لكن هذا جزء طبيعي من عملية التفاوض".وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "الخطوة التالية" في محادثات أوكرانيا لا بد أن تكون وضع معايير أساسية لبدء حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف فانس أنه "ليس من الضروري الاتفاق مع مواقف روسيا، ولكن من الضروري فهم موقفها من أجل إنهاء الحرب. نعتقد أن روسيا تطرح مطالب مبالغًا فيها، لكن هكذا تجري المفاوضات".وتابع فانس أن:وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن كييف أعربت عن استعدادها لقبول هدنة مع روسيا لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، ينسحب خلالها كل جانب لمسافة 15 كيلومترًا من خطوط التماس.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى بالرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250505/-ترامب-يعلق-على-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنته-روسيا-في-مايو--1100191924.html
https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يقول-إن-العملية-العسكرية-التي-شنتها-الهند-على-باكستان-أمر-مخز-1100235015.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا

21:35 GMT 07.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إننا نقترب من نقطة يتعين معها اتخاذ بعض القرارات. لست سعيدًا بما يجري".
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وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ربما يكون محقًا في تصريح له حول كون روسيا "تطلب أكثر من اللازم" في مفاوضات تسوية الصراع بأوكرانيا.
وبوقت سابق اليوم الأربعاء، قال فانس خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا أود أن أؤكد أن روسيا غير مهتمة بحل النزاع. في الوقت الحالي، هي تطرح مجموعة من المطالب التي نعتقد أنها مبالغ فيها، لكن هذا جزء طبيعي من عملية التفاوض".
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "الخطوة التالية" في محادثات أوكرانيا لا بد أن تكون وضع معايير أساسية لبدء حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف فانس أنه "ليس من الضروري الاتفاق مع مواقف روسيا، ولكن من الضروري فهم موقفها من أجل إنهاء الحرب. نعتقد أن روسيا تطرح مطالب مبالغًا فيها، لكن هكذا تجري المفاوضات".
وتابع فانس أن:
"الروس يقولون إن ’هدنة لمدة 30 يومًا ليست في مصلحتنا الاستراتيجية‘، ولذا نحاول تجاوز الهوس بموضوع هدنة لمدة 30 يومًا وإيلاء اهتمام أكبر لما قد تكون تسوية طويلة الأمد، ونحاول باستمرار دفع العملية إلى الأمام".
وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن كييف أعربت عن استعدادها لقبول هدنة مع روسيا لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، ينسحب خلالها كل جانب لمسافة 15 كيلومترًا من خطوط التماس.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى بالرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.
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واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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