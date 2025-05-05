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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250505/-ترامب-يعلق-على-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنته-روسيا-في-مايو--1100191924.html
ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو/أيار الماضي، "أمر كبير" إذا أخذنا في الاعتبار كيفية بدء تسوية الصراع في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T18:34+0000
2025-05-05T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعلن الرئيس (فلاديمير) بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، وهو ما قد لا يبدو أمرا كبيرا، لكنه في الواقع كبير جدا إذا عرفتم من أين بدأنا".وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في حال الرغبة في إيجاد حل وسط، يُمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع أي طرف. ووفقًا للرئيس الروسي، فإن المسألة تكمن في التوقيع النهائي على الوثائق: فلا يحق لفلاديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار 2024، التوقيع على أي شيء بسبب عدم شرعيته.ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييفواشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو

18:34 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو/أيار الماضي، "أمر كبير" إذا أخذنا في الاعتبار كيفية بدء تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعلن الرئيس (فلاديمير) بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، وهو ما قد لا يبدو أمرا كبيرا، لكنه في الواقع كبير جدا إذا عرفتم من أين بدأنا".

وأوضح ترامب أن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالتوصل إلى حل للصراع الدائر.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو
أمس, 15:18 GMT
وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وفي 29 أبريل/ نيسان الفائت، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض لحل النزاع في أوكرانيا كوسيط إذا لم يُحرز أي تقدم نحو السلام، وفي الوقت ذاته، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في حال الرغبة في إيجاد حل وسط، يُمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع أي طرف. ووفقًا للرئيس الروسي، فإن المسألة تكمن في التوقيع النهائي على الوثائق: فلا يحق لفلاديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار 2024، التوقيع على أي شيء بسبب عدم شرعيته.
ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييف
واشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار
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