https://sarabic.ae/20250505/-ترامب-يعلق-على-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلنته-روسيا-في-مايو--1100191924.html

ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو

ترامب يعلق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو

سبوتنيك عربي

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في مايو/أيار الماضي، "أمر كبير" إذا أخذنا في الاعتبار كيفية بدء تسوية الصراع في... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T18:34+0000

2025-05-05T18:34+0000

2025-05-05T18:34+0000

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعلن الرئيس (فلاديمير) بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، وهو ما قد لا يبدو أمرا كبيرا، لكنه في الواقع كبير جدا إذا عرفتم من أين بدأنا".وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في حال الرغبة في إيجاد حل وسط، يُمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع أي طرف. ووفقًا للرئيس الروسي، فإن المسألة تكمن في التوقيع النهائي على الوثائق: فلا يحق لفلاديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار 2024، التوقيع على أي شيء بسبب عدم شرعيته.ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييفواشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار

https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html

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