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https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html
واشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار
واشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يعد وفقا للحكومة... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T23:02+0000
2025-04-30T23:02+0000
زيلينسكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخزانة الأمريكية: "وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في 30 نيسان اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني"، مضيفة: "تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار معا لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا".وأوضح البيان أن وزارة الخزانة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستعملان مع الحكومة الأوكرانية لوضع اللمسات الأخيرة على "إدارة البرنامج وتعزيز هذه الشراكة المهمة".وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "هذه الاتفاقية تشير بوضوح إلى روسيا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل. وقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني لإظهار التزام الجانبين بتحقيق السلام الدائم والازدهار في أوكرانيا".من جانبها، قالت يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق ينص على أن جميع الموارد الموجودة على الأراضي الأوكرانية ستظل ملكا وتحت سيطرة كييف، قائلة في بيان عبر موقع فيسبوك: "الدولة الأوكرانية هي التي تحدد أماكن استخراجها ونوعها. تبقى معادن باطن الأرض ملكا لأوكرانيا، وهذا ما تضمنه الاتفاقية".وأضافت أنه "يجري إنشاء الصندوق مناصفة. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين صوت حاسم، وهذا سيعكس شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة".وتابعت: "لكي يعمل الصندوق، لا يتوقع سوى تعديلات على قانون الميزانية. يجب أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاقية نفسها".وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أمس الأربعاء عن أمله في توقيع اتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة خلال أيام من صياغة التفاصيل النهائية.وقال شميغال لبرنامج إخباري أوكراني: "بمجرد صياغة جميع التفاصيل النهائية، في المستقبل القريب، آمل أن يتم توقيع الاتفاقية مباشرة خلال أيام".وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين الاثنين الماضي أن واشنطن وكييف قد توقعان هذا الأسبوع اتفاقا إطاريا يشمل كافة الموارد المعدنية فضلا عن أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 27 نيسان أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20250423/نائب-أوكراني-الولايات-المتحدة-لا-ترى-جدوى-من-المفاوضات-على-شروط-أوكرانيا-1099811534.html
https://sarabic.ae/20250426/وجها-لوجه-إعلام-يكشف-تفاصيل-لقاء-ترامب-وزيلينسكي-في-الفاتيكان-1099912784.html
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زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

واشنطن وكييف توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار

23:02 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Stringer
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يعد وفقا للحكومة الأوكرانية جزءا من صفقة معادن أوسع نطاقا بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخزانة الأمريكية: "وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في 30 نيسان اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني"، مضيفة: "تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار معا لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا".
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وأوضح البيان أن وزارة الخزانة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستعملان مع الحكومة الأوكرانية لوضع اللمسات الأخيرة على "إدارة البرنامج وتعزيز هذه الشراكة المهمة".
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "هذه الاتفاقية تشير بوضوح إلى روسيا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل. وقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني لإظهار التزام الجانبين بتحقيق السلام الدائم والازدهار في أوكرانيا".
من جانبها، قالت يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق ينص على أن جميع الموارد الموجودة على الأراضي الأوكرانية ستظل ملكا وتحت سيطرة كييف، قائلة في بيان عبر موقع فيسبوك: "الدولة الأوكرانية هي التي تحدد أماكن استخراجها ونوعها. تبقى معادن باطن الأرض ملكا لأوكرانيا، وهذا ما تضمنه الاتفاقية".
وأضافت أنه "يجري إنشاء الصندوق مناصفة. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين صوت حاسم، وهذا سيعكس شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة".
وتابعت: "لكي يعمل الصندوق، لا يتوقع سوى تعديلات على قانون الميزانية. يجب أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاقية نفسها".
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
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وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أمس الأربعاء عن أمله في توقيع اتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة خلال أيام من صياغة التفاصيل النهائية.
وقال شميغال لبرنامج إخباري أوكراني: "بمجرد صياغة جميع التفاصيل النهائية، في المستقبل القريب، آمل أن يتم توقيع الاتفاقية مباشرة خلال أيام".
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين الاثنين الماضي أن واشنطن وكييف قد توقعان هذا الأسبوع اتفاقا إطاريا يشمل كافة الموارد المعدنية فضلا عن أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 27 نيسان أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقا في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.
وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.
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