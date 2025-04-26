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https://sarabic.ae/20250426/وجها-لوجه-إعلام-يكشف-تفاصيل-لقاء-ترامب-وزيلينسكي-في-الفاتيكان-1099912784.html
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مع فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا "مختصرا للغاية" خلال مراسم جنازة البابا الراحل فرانسيس. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T12:09+0000
2025-04-26T12:09+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وفي الوقت ذاته، ظهر ترامب في لقطات من الحفل وهو يسير بشكل منفصل عن زيلينسكي.وذكرت صحيفة "سترانا يو أيه" الأوكرانية، أنه "بالنظر إلى حقيقة أن ترامب ظهر في مراسم الجنازة بعد دقائق قليلة فقط من إعلان السكرتير الصحفي لزيلينسكي، أن الرئيس الأوكراني سيأتي لمقابلته، فإن التواصل بينهما كان قصيرًا للغاية".وفي وقت سابق، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، نقلا عن بيان لسيرغي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي لزيلينسكي، أن "زيلينسكي وترامب، كانا قد اجتمعا في مراسم جنازة البابا فرانسيس".وكانت صحيفة "ريبوبليكا"، قد كتبت في وقت سابق، أن ترامب، وفي إطار زيارته إلى روما لحضور جنازة البابا فرانسيس، يخطط للتحدث مع عدد من الزعماء الأوروبيين، بالإضافة إلى زيلينسكي.لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-روسيا-وأوكرانيا-قريبتان-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099903876.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان

12:09 GMT 26.04.2025
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
 ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مع فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا "مختصرا للغاية" خلال مراسم جنازة البابا الراحل فرانسيس.
وفي الوقت ذاته، ظهر ترامب في لقطات من الحفل وهو يسير بشكل منفصل عن زيلينسكي.
وذكرت صحيفة "سترانا يو أيه" الأوكرانية، أنه "بالنظر إلى حقيقة أن ترامب ظهر في مراسم الجنازة بعد دقائق قليلة فقط من إعلان السكرتير الصحفي لزيلينسكي، أن الرئيس الأوكراني سيأتي لمقابلته، فإن التواصل بينهما كان قصيرًا للغاية".

وذكرت قناة "سكاي نيوز"، نقلا عن مصادرها في الفاتيكان، أن "ترامب وزيلينسكي، التقيا قبل الجنازة واتفقا على اللقاء بعد المراسم".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق"
أمس, 22:10 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، نقلا عن بيان لسيرغي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي لزيلينسكي، أن "زيلينسكي وترامب، كانا قد اجتمعا في مراسم جنازة البابا فرانسيس".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ، أن ترامب التقى زيلينسكي وأجرى معه "محادثة بناءة للغاية".

وكانت صحيفة "ريبوبليكا"، قد كتبت في وقت سابق، أن ترامب، وفي إطار زيارته إلى روما لحضور جنازة البابا فرانسيس، يخطط للتحدث مع عدد من الزعماء الأوروبيين، بالإضافة إلى زيلينسكي.
لافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها
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