https://sarabic.ae/20250423/نائب-أوكراني-الولايات-المتحدة-لا-ترى-جدوى-من-المفاوضات-على-شروط-أوكرانيا-1099811534.html

نائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا

نائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن رفض المبعوث الخاص ستيفن ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المشاركة في الاجتماع في لندن، يدل على... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T06:32+0000

2025-04-23T06:32+0000

2025-04-23T06:32+0000

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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "هذه لفتة توضيحية، ما يعني أن إدارة ترامب لا ترى أي جدوى من المفاوضات بشروط أوكرانيا".وأضاف: "من لا يتفاوض لا يتم التفاوض معه".أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن المحادثات في لندن بشأن أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن نظام كييف، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ستجرى في 23 أبريل/نيسان.وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لن يشارك في المحادثات في لندن بشأن أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، سيكون المبعوث الخاص للرئيس الأميركي كيث كيلوج حاضراً.قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقترح خلال المحادثات المقبلة مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية كجزء من اتفاق السلام.

https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-ويتكوف-يعاود-زيارة-روسيا-هذا-الأسبوع-لمواصلة-المباحثات-مع-بوتين-1099809059.html

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