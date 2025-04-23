https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-ويتكوف-يعاود-زيارة-روسيا-هذا-الأسبوع-لمواصلة-المباحثات-مع-بوتين-1099809059.html
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع، بعد زيارته القريبة بوقت سابق من هذا الشهر، من... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T04:17+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا مجددًا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع فلاديمير بوتين". وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لإيجاد سبل حل الوضع في أوكرانيا.ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا، في 11 أبريل/ نيسان، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصف البيت الأبيض زيارة ويتكوف بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق سلام".دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
https://sarabic.ae/20250411/إعلام-ويتكوف-أخبر-ترامب-بضرورة-الاعتراف-بسيطرة-روسيا-على-المناطق-الجديدة--1099462824.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
04:17 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 04:18 GMT 23.04.2025)
صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع، بعد زيارته القريبة بوقت سابق من هذا الشهر، من أجل مواصلة المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا مجددًا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع فلاديمير بوتين".
وأضافت أن ترامب وويتكوف يريان أن المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا "تمضي في الاتجاه الصحيح".
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لإيجاد سبل حل الوضع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى اتفاقات بشأن التسوية في أوكرانيا: "العمل جار بالفعل".
ووصل ستيف ويتكوف
، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا، في 11 أبريل/ نيسان، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.
ووصف البيت الأبيض زيارة ويتكوف بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق سلام".