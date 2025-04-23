البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-ويتكوف-يعاود-زيارة-روسيا-هذا-الأسبوع-لمواصلة-المباحثات-مع-بوتين-1099809059.html
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع، بعد زيارته القريبة بوقت سابق من هذا الشهر، من... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T04:17+0000
2025-04-23T04:18+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا مجددًا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع فلاديمير بوتين". وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لإيجاد سبل حل الوضع في أوكرانيا.ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا، في 11 أبريل/ نيسان، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصف البيت الأبيض زيارة ويتكوف بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق سلام".دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
https://sarabic.ae/20250411/إعلام-ويتكوف-أخبر-ترامب-بضرورة-الاعتراف-بسيطرة-روسيا-على-المناطق-الجديدة--1099462824.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين

04:17 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 04:18 GMT 23.04.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع، بعد زيارته القريبة بوقت سابق من هذا الشهر، من أجل مواصلة المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا مجددًا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع فلاديمير بوتين".
وأضافت أن ترامب وويتكوف يريان أن المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا "تمضي في الاتجاه الصحيح".
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة
11 أبريل, 19:37 GMT
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لإيجاد سبل حل الوضع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى اتفاقات بشأن التسوية في أوكرانيا: "العمل جار بالفعل".
ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا، في 11 أبريل/ نيسان، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.
ووصف البيت الأبيض زيارة ويتكوف بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق سلام".
دميترييف: الحوار الروسي الأمريكي مستمر رغم وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى حل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала