https://sarabic.ae/20250411/إعلام-ويتكوف-أخبر-ترامب-بضرورة-الاعتراف-بسيطرة-روسيا-على-المناطق-الجديدة--1099462824.html
إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة
إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة
سبوتنيك عربي
ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لترامب بعد اجتماعه مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف، الأسبوع الماضي،... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T19:37+0000
2025-04-11T19:37+0000
2025-04-11T19:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه "بعد أقل من 48 ساعة... (وجّه ستيف ويتكوف)... رسالة واضحة إلى (ترامب). أسرع طريقة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا... هي دعم استراتيجية تمنح روسيا السيطرة على أربع مناطق".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة
ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لترامب بعد اجتماعه مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف، الأسبوع الماضي، أن أسرع طريق لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا هو من خلال استراتيجية تؤدي إلى الاعتراف بسيطرة موسكو على مناطق جديدة.
وأضافت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه "بعد أقل من 48 ساعة... (وجّه ستيف ويتكوف)... رسالة واضحة إلى (ترامب). أسرع طريقة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا... هي دعم استراتيجية تمنح روسيا السيطرة على أربع مناطق".
وفي الوقت نفسه، تحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ ضد تصريح ويتكوف، وبحسب المصادر، أشار كيلوغ إلى أن أوكرانيا لن تتنازل عن مطالباتها بهذه الأراضي. ونتيجة لذلك، لم يتخذ ترامب حتى الآن قرارا بتغيير الاستراتيجية الأمريكية، حسبما أوضحت الوكالة.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، أؤكد أنه سافر بالفعل إلى روسيا".
وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.
وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.