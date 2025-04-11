https://sarabic.ae/20250411/إعلام-ويتكوف-أخبر-ترامب-بضرورة-الاعتراف-بسيطرة-روسيا-على-المناطق-الجديدة--1099462824.html

إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة

إعلام: ويتكوف أخبر ترامب بضرورة الاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة

سبوتنيك عربي

ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لترامب بعد اجتماعه مع الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف، الأسبوع الماضي،... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T19:37+0000

2025-04-11T19:37+0000

2025-04-11T19:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه "بعد أقل من 48 ساعة... (وجّه ستيف ويتكوف)... رسالة واضحة إلى (ترامب). أسرع طريقة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا... هي دعم استراتيجية تمنح روسيا السيطرة على أربع مناطق".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف وصل إلى روسيا.وكان ويتكوف قد زار موسكو آخر مرة في 13 مارس/آذار. ثم التقى بممثلين روس رفيعي المستوى، وفي المساء استقبله فلاديمير بوتين.وفي أوائل فبراير/شباط، سافر ويتكوف إلى روسيا للتفاوض على تبادل الأمريكي مارك فوجل، المدان بتهريب المخدرات وحيازتها، ثم شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض.

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html

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