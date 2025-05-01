https://sarabic.ae/20250501/ترامب-أمريكا-ستحصل-على-أكثر-بكثير-من-الاستثمار-في-اتفاق-كييف-1100060797.html

ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييف

ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييف

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل نظريا على مبلغ أكبر بكثير مما استثمرته في صفقة الموارد لأوكرانيا. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T01:59+0000

2025-05-01T01:59+0000

2025-05-01T02:23+0000

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نيويورك – سبوتنيك. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل نظرياً على مبلغ أكبر بكثير مما استثمرته في صفقة الموارد لأوكرانيا.وقال ترامب لشبكة "نيوزنايشن": "لقد توصلنا إلى اتفاق اليوم نحصل بموجبه نظرياً على أكثر من 350 مليار دولار".وأضاف أن المبلغ المقابل تم تحويله إلى أوكرانيا من قبل سلفه جو بايدن "نقداً ومعدات عسكرية".واليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق استثمار مشترك لإعادة الإعمار، والذي يُعد، وفقاً للحكومة الأوكرانية، جزءاً من صفقة معادن أوسع نطاقاً بين البلدين.وجاء في بيان للخزانة الأمريكية: "وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في 30 أبريل/نيسان اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني"، مضيفة: "تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معاً والاستثمار معاً لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا".وأوضح البيان أن وزارة الخزانة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ستعملان مع الحكومة الأوكرانية لوضع اللمسات الأخيرة على "إدارة البرنامج وتعزيز هذه الشراكة المهمة".وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن "هذه الاتفاقية تشير بوضوح إلى روسيا بأن إدارة (الرئيس دونالد) ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل. وقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني لإظهار التزام الجانبين بتحقيق السلام الدائم والازدهار في أوكرانيا".من جانبها، قالت يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق ينص على أن جميع الموارد الموجودة على الأراضي الأوكرانية ستظل ملكاً وتحت سيطرة كييف، قائلة في بيان عبر موقع "فيسبوك": "الدولة الأوكرانية هي التي تحدد أماكن استخراجها ونوعها. تبقى معادن باطن الأرض ملكاً لأوكرانيا، وهذا ما تضمنه الاتفاقية".وأضافت أنه "يجري إنشاء الصندوق مناصفة. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين صوت حاسم، وهذا سيعكس شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة".وتابعت: "لكي يعمل الصندوق، لا يتوقع سوى تعديلات على قانون الميزانية. يجب أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاقية نفسها".وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أمس الأربعاء، عن أمله في توقيع اتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة خلال أيام من صياغة التفاصيل النهائية.وقال شميغال، لبرنامج إخباري أوكراني: "بمجرد صياغة جميع التفاصيل النهائية، في المستقبل القريب، آمل أن يتم توقيع الاتفاقية مباشرة خلال أيام".وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، الاثنين الماضي، أن واشنطن وكييف قد توقعان هذا الأسبوع اتفاقاً إطارياً يشمل كافة الموارد المعدنية، فضلاً عن أصول الطاقة الرئيسية، في أوكرانيا.وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أعقاب لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 27 أبريل/نيسان، أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لا يتضمن إدراج المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقاً في اتفاقية الثروات الباطنية كديون مستحقة الدفع.وكانت عملية توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة قد فشلت في أواخر فبراير/شباط عندما زار فلاديمير زيلينسكي واشنطن، حيث جرى اللقاء المشحون ووبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وطُلب حينئذ من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html

https://sarabic.ae/20250419/الخارجية-الأمريكية-صفقة-المعادن-مع-كييف-ليست-مرتبطة-بعملية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099689662.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم