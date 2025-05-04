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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-واشنطن-قد-تنسحب-من-محادثات-التسوية-بشأن-أوكرانيا-فيديو-1100157507.html
ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو
ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T15:18+0000
2025-05-04T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، تعليقًا على إمكانية انسحابه من محادثات أوكرانيا: "سيأتي وقت أقول فيه، حسنا، امضوا قدما، امضوا قدما وكونوا أغبياء... سيأتي وقت أستطيع فيه أن أقول ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يقترب أحيانًا من اتخاذ هذا القرار، لكن تحدث بعد ذلك "أمور إيجابية" تجعله يتراجع عن تنفيذ القرار، مشيرًا إلى وجود فرصة "جيدة للغاية" لحل الصراع في أوكرانيا.في 29 أبريل/ نيسان الفائت، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض لحل النزاع في أوكرانيا كوسيط إذا لم يُحرز أي تقدم نحو السلام.وفي الوقت نفسه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في حال الرغبة في إيجاد حل وسط، يُمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع أي طرف.بالإضافة إلى ذلك، ذكّر بوتين بضرورة أن تجد كييف سبيلاً لإلغاء المرسوم الذي وقّعه زيلينسكي سابقاً والذي يحظر المفاوضات مع روسيا، ويمكن لرئيس البرلمان الأوكراني القيام بذلك، على سبيل المثال.
https://sarabic.ae/20250501/ترامب-أمريكا-ستحصل-على-أكثر-بكثير-من-الاستثمار-في-اتفاق-كييف-1100060797.html
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روسيا, العالم

ترامب: واشنطن قد تنسحب من محادثات التسوية بشأن أوكرانيا... فيديو

15:18 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من محادثات تسوية الصراع بأوكرانيا إذا لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، تعليقًا على إمكانية انسحابه من محادثات أوكرانيا: "سيأتي وقت أقول فيه، حسنا، امضوا قدما، امضوا قدما وكونوا أغبياء... سيأتي وقت أستطيع فيه أن أقول ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يقترب أحيانًا من اتخاذ هذا القرار، لكن تحدث بعد ذلك "أمور إيجابية" تجعله يتراجع عن تنفيذ القرار، مشيرًا إلى وجود فرصة "جيدة للغاية" لحل الصراع في أوكرانيا.
في 29 أبريل/ نيسان الفائت، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض لحل النزاع في أوكرانيا كوسيط إذا لم يُحرز أي تقدم نحو السلام.
وفي الوقت نفسه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، بأن الولايات المتحدة تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم المقبلة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييف
1 مايو, 01:59 GMT
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه في حال الرغبة في إيجاد حل وسط، يُمكن إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع أي طرف.
ووفقًا للرئيس الروسي، فإن المسألة تكمن في التوقيع النهائي على الوثائق: فلا يحق لفلاديمير زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في مايو/ أيار 2024، التوقيع على أي شيء بسبب عدم شرعيته.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر بوتين بضرورة أن تجد كييف سبيلاً لإلغاء المرسوم الذي وقّعه زيلينسكي سابقاً والذي يحظر المفاوضات مع روسيا، ويمكن لرئيس البرلمان الأوكراني القيام بذلك، على سبيل المثال.
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