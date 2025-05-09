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https://sarabic.ae/20250509/الكرملين-روسيا-دعمت-على-الفور-فكرة-وقف-إطلاق-النار-لمدة-30-يوما--1100365942.html
الكرملين: روسيا دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
الكرملين: روسيا دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T21:56+0000
2025-05-09T21:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في حديث للصحفيين حول مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها ترامب: "لقد تم طرح هذا الموضوع من قبل الجانب الأوكراني لفترة طويلة، وإذا كنت تعلم، فإن موضوع وقف إطلاق النار، بمجرد أن تم التعبير عنه من قبل إدارة ترامب، حظي بدعم الرئيس بوتين بشرط وجود عدد كبير من التفاصيل الدقيقة حول فكرة وقف إطلاق النار، ودون إيجاد إجابات لذلك، يصعب للغاية التحدث عنها بشكل موضوعي".وردًا على سؤال حول خرق الجانب الأوكراني لوقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا بمناسبة ذكرى النصر، رد بيسكوف بأن "جنودنا يحللون الوضع".وطالب الرئيس الأمريكي، الخميس، بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة.وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة. وتدعو الولايات المتحدة، كحل أمثل، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا".وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يحاسب كلا البلدين على احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة".وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يطالب-بوقف-إطلاق-نار-غير-مشروط-لمدة-30-يوما-بين-أوكرانيا-وروسيا-1100328763.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: روسيا دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما

21:56 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في حديث للصحفيين حول مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها ترامب: "لقد تم طرح هذا الموضوع من قبل الجانب الأوكراني لفترة طويلة، وإذا كنت تعلم، فإن موضوع وقف إطلاق النار، بمجرد أن تم التعبير عنه من قبل إدارة ترامب، حظي بدعم الرئيس بوتين بشرط وجود عدد كبير من التفاصيل الدقيقة حول فكرة وقف إطلاق النار، ودون إيجاد إجابات لذلك، يصعب للغاية التحدث عنها بشكل موضوعي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يدعو لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما في أوكرانيا
أمس, 21:23 GMT
وردًا على سؤال حول خرق الجانب الأوكراني لوقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا بمناسبة ذكرى النصر، رد بيسكوف بأن "جنودنا يحللون الوضع".
وطالب الرئيس الأمريكي، الخميس، بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة.
وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة. وتدعو الولايات المتحدة، كحل أمثل، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا".
وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يحاسب كلا البلدين على احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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