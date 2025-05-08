https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يطالب-بوقف-إطلاق-نار-غير-مشروط-لمدة-30-يوما-بين-أوكرانيا-وروسيا-1100328763.html

ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا

ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T21:23+0000

2025-05-08T21:23+0000

2025-05-08T21:24+0000

ترامب

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أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة. وتدعو الولايات المتحدة، كحل أمثل، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا".وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يحاسب كلا البلدين على احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة".وأكد الرئيس الأمريكي أنه "في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي:وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ربما يكون محقًا في تصريح له حول كون روسيا "تطلب أكثر من اللازم" في مفاوضات تسوية الصراع بأوكرانيا.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى بالرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250507/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-من-لحظة-يجب-عندها-اتخاذ-قرارات-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1100287612.html

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