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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يطالب-بوقف-إطلاق-نار-غير-مشروط-لمدة-30-يوما-بين-أوكرانيا-وروسيا-1100328763.html
ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا
ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T21:23+0000
2025-05-08T21:24+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة. وتدعو الولايات المتحدة، كحل أمثل، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا".وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يحاسب كلا البلدين على احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة".وأكد الرئيس الأمريكي أنه "في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي:وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ربما يكون محقًا في تصريح له حول كون روسيا "تطلب أكثر من اللازم" في مفاوضات تسوية الصراع بأوكرانيا.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى بالرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250507/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-من-لحظة-يجب-عندها-اتخاذ-قرارات-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1100287612.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا

21:23 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 21:24 GMT 08.05.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بوقف غير مشروط لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على أي طرف يخرق الهدنة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشيال": "المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة. وتدعو الولايات المتحدة، كحل أمثل، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
أمس, 21:35 GMT
وأضاف ترامب: "نأمل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق نار مقبول، وأن يحاسب كلا البلدين على احترام حرمة هذه المفاوضات المباشرة".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه "في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي:
"إننا نقترب من نقطة يتعين معها اتخاذ بعض القرارات. لست سعيدًا بما يجري".
وأضاف ترامب أن نائبه جي دي فانس ربما يكون محقًا في تصريح له حول كون روسيا "تطلب أكثر من اللازم" في مفاوضات تسوية الصراع بأوكرانيا.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى بالرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
كما استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة بين 23 و25 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين روسي وأمريكي، وأخرى منفصلة بين وفدين أوكراني وأمريكي، جرت خلالها مناقشة مبادرة مقترحة حول هدنة بين روسيا وأوكرانيا مدتها 30 يومًا لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة وفي البحر الأسود.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مرتين، في 11 و25 أبريل/نيسان الجاري، حيث بحث الطرفان مدى التقدم المحرز في المحادثات بشأن السلام في أوكرانيا، وتبادلت موسكو وواشنطن وجهات النظر والرؤى حول متطلبات إنهاء الصراع.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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