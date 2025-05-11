https://sarabic.ae/20250511/خبير-في-الشأن-الروسي-روسيا-تطلق-مسارا-جديدا-للسلام--1100393329.html

خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام

خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام

سبوتنيك عربي

علق الخبير في الشأن الروسي، الأستاذ رائد جبر، على العرض الروسي لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى "أهمية هذا الإعلان... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T07:55+0000

2025-05-11T07:55+0000

2025-05-11T08:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_8ce9d0a2f5b33aacbeced7de6f94e46c.jpg

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال جبر: "المشهد السياسي يشهد تغيرا بإدارة الكرملين، التي ترفض فرض الشروط على روسيا أو التعرض لأي استفزازات أو ضغوط".واعتبر أنه "على الجانب الأوكراني اتخاذ خطوات قانونية واضحة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأميركي للرئيس بوتين في هذه المرحلة يُعد بالغ الأهمية".كما أشار إلى أن "اللقاءات المُكثفة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من رؤساء الدول في موسكو في ذكرى النصر تعيد الكرة إلى الملعب الأوروبي، وتحرج العواصم الغربية".وفي ما يتعلق بطلب الوساطة التركية، رأى الخبير أن "هذا الطلب يأتي نتيجة لدور أنقرة الفاعل سابقًا وتجربتها المهمة في هذا المجال"، مؤكّدًا ما أشار إليه الرئيس بوتين لجهة أن "منطق السلام يتطلب التوافق على النقاط الجوهرية دون شروط مسبقة، وأن إدارة العملية التفاوضية يجب أن تتم بشكل سليم". وأشار إلى أن "أي مفاوضات تجري في ظل الضغط العسكري"، وتوقع أن تؤدي بداية التفاوض إلى "تخفيف حدة التوتر الميداني والتوصل إلى هدنات تمهد لانطلاق عملية تفاوضية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الميدانية الأخيرة على خطوط التماس، والتي باتت تُشبه شريطًا حدوديًا آمنًا لصالح روسيا".أما بشأن إمكانية عقد المفاوضات في إسطنبول، فأوضح جبر أنّ "الجانب الأوكراني قد يضع بعض الشروط، لكن المبادرة الروسية تمثل فرصة حقيقية يجب التعامل معها بجدية". واعتبر أنّ "هذه المبادرة قد تشكّل مدخلًا مهمًا لإطلاق مسار جديد للسلام، يأخذ في الحسبان مصالح جميع الأطراف".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.ترامب يدعو لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250511/خبير-عرض-بوتين-يحرج-زيلينسكي-ويكشف-ضعف-الموقف-الأوروبي-1100390426.html

https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك