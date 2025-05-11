خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/خبير-في-الشأن-الروسي-روسيا-تطلق-مسارا-جديدا-للسلام--1100393329.html
خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام
خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن الروسي، الأستاذ رائد جبر، على العرض الروسي لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى "أهمية هذا الإعلان... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T07:55+0000
2025-05-11T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_8ce9d0a2f5b33aacbeced7de6f94e46c.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال جبر: "المشهد السياسي يشهد تغيرا بإدارة الكرملين، التي ترفض فرض الشروط على روسيا أو التعرض لأي استفزازات أو ضغوط".واعتبر أنه "على الجانب الأوكراني اتخاذ خطوات قانونية واضحة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأميركي للرئيس بوتين في هذه المرحلة يُعد بالغ الأهمية".كما أشار إلى أن "اللقاءات المُكثفة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من رؤساء الدول في موسكو في ذكرى النصر تعيد الكرة إلى الملعب الأوروبي، وتحرج العواصم الغربية".وفي ما يتعلق بطلب الوساطة التركية، رأى الخبير أن "هذا الطلب يأتي نتيجة لدور أنقرة الفاعل سابقًا وتجربتها المهمة في هذا المجال"، مؤكّدًا ما أشار إليه الرئيس بوتين لجهة أن "منطق السلام يتطلب التوافق على النقاط الجوهرية دون شروط مسبقة، وأن إدارة العملية التفاوضية يجب أن تتم بشكل سليم". وأشار إلى أن "أي مفاوضات تجري في ظل الضغط العسكري"، وتوقع أن تؤدي بداية التفاوض إلى "تخفيف حدة التوتر الميداني والتوصل إلى هدنات تمهد لانطلاق عملية تفاوضية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الميدانية الأخيرة على خطوط التماس، والتي باتت تُشبه شريطًا حدوديًا آمنًا لصالح روسيا".أما بشأن إمكانية عقد المفاوضات في إسطنبول، فأوضح جبر أنّ "الجانب الأوكراني قد يضع بعض الشروط، لكن المبادرة الروسية تمثل فرصة حقيقية يجب التعامل معها بجدية". واعتبر أنّ "هذه المبادرة قد تشكّل مدخلًا مهمًا لإطلاق مسار جديد للسلام، يأخذ في الحسبان مصالح جميع الأطراف".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.ترامب يدعو لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250511/خبير-عرض-بوتين-يحرج-زيلينسكي-ويكشف-ضعف-الموقف-الأوروبي-1100390426.html
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_4acc2e1df391369e09a16a843037a854.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام

07:55 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 08:03 GMT 11.05.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الخبير في الشأن الروسي، الأستاذ رائد جبر، على العرض الروسي لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى "أهمية هذا الإعلان في إعادة مسار التفاوض إلى إطاره الطبيعي، من خلال مفاوضات سياسية شاملة تقوم على الحوار المباشر وإزالة العقبات القانونية دون فرض أي شروط".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال جبر: "المشهد السياسي يشهد تغيرا بإدارة الكرملين، التي ترفض فرض الشروط على روسيا أو التعرض لأي استفزازات أو ضغوط".
واعتبر أنه "على الجانب الأوكراني اتخاذ خطوات قانونية واضحة"، مشيرا إلى أن "الدعم الأميركي للرئيس بوتين في هذه المرحلة يُعد بالغ الأهمية".

وثمن جبر استقلالية القرار الروسي والتخلص من فكرة "الوسيط الوحيد" ورفض "سياسة الاحتواء"، لافتًا إلى أهمية التحالف الروسي–الصيني والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في هذا السياق.

كما أشار إلى أن "اللقاءات المُكثفة التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من رؤساء الدول في موسكو في ذكرى النصر تعيد الكرة إلى الملعب الأوروبي، وتحرج العواصم الغربية".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي
06:04 GMT
وفي ما يتعلق بطلب الوساطة التركية، رأى الخبير أن "هذا الطلب يأتي نتيجة لدور أنقرة الفاعل سابقًا وتجربتها المهمة في هذا المجال"، مؤكّدًا ما أشار إليه الرئيس بوتين لجهة أن "منطق السلام يتطلب التوافق على النقاط الجوهرية دون شروط مسبقة، وأن إدارة العملية التفاوضية يجب أن تتم بشكل سليم". وأشار إلى أن "أي مفاوضات تجري في ظل الضغط العسكري"، وتوقع أن تؤدي بداية التفاوض إلى "تخفيف حدة التوتر الميداني والتوصل إلى هدنات تمهد لانطلاق عملية تفاوضية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الميدانية الأخيرة على خطوط التماس، والتي باتت تُشبه شريطًا حدوديًا آمنًا لصالح روسيا".

ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "التحدي الأكبر أمام أوكرانيا يتمثل في احتمال انسحاب الولايات المتحدة ووقف الدعم العسكري"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن إعلان هدنات من طرف واحد، بل يجب التعامل مع الوقائع الميدانية من قِبل الطرفين". كما اعتبر أنّ "حماسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى الضّغط على أوكرانيا والدول الأوروبية".

أما بشأن إمكانية عقد المفاوضات في إسطنبول، فأوضح جبر أنّ "الجانب الأوكراني قد يضع بعض الشروط، لكن المبادرة الروسية تمثل فرصة حقيقية يجب التعامل معها بجدية". واعتبر أنّ "هذه المبادرة قد تشكّل مدخلًا مهمًا لإطلاق مسار جديد للسلام، يأخذ في الحسبان مصالح جميع الأطراف".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.

كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.

وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
ترامب يدعو لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала