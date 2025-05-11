https://sarabic.ae/20250511/خبير-عرض-بوتين-يحرج-زيلينسكي-ويكشف-ضعف-الموقف-الأوروبي-1100390426.html

مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي

مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي

سبوتنيك عربي

اعتبر المحلل السابق لسياسات الأمن في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، مايكل مالوف، أن "مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتفاوض "دون شروط مسبقة" هو رد دبلوماسي... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T06:04+0000

2025-05-11T06:04+0000

2025-05-11T06:20+0000

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وانتقد مالوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الأوروبيين لسعيهم إلى إطالة أمد الحرب، معتبرا أنهم "يتصرفون بعقلية قديمة، بينما روسيا ليست معزولة وتحظى بدعم عالمي واسع"، كما يرى أن "أوكرانيا مقيدة قانونيا بعدم التفاوض، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يسعى لتقارب جيوسياسي مع روسيا مستقبلا". كما يرى مايكل مالوف، أن "اقتراح بوتين للقاء زيلينسكي في 15 مايو/ أيار الجاري قد يُجبر ترامب على اتخاذ موقف واضح: إما دعم المبادرة أو الانسحاب".وتابع مشيرا إلى أن "الأوروبيين غير قادرين على مواصلة دعم أوكرانيا دون أمريكا، بينما ترامب لا يريد الاستمرار في دعم الحرب".وتوقع أن "يرفض زيلينسكي العرض بسبب اعتماده على الأوروبيين وخوفه من التمرد الداخلي إذا قبل ببقاء الأراضي مع روسيا، مما يضعه في موقف حرج، كما يرى معلوف أن "العقوبات على روسيا فقدت فعاليتها".ويرى المحلل الأمني السابق في البنتاغون، مايكل مالوف، أن "زيلينسكي سيرفض لقاء بوتين حفاظا على حياته، إذ لا يرغب في التفاوض منفردا، ويواجه ضغوطا داخلية تمنعه من تقديم أي تنازلات، خاصة مع احتمالية تمرد جماعة آزوف وقواتها إذا قبل ببقاء الأراضي تحت السيطرة الروسية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100389834.html

https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يطالب-بوقف-إطلاق-نار-غير-مشروط-لمدة-30-يوما-بين-أوكرانيا-وروسيا-1100328763.html

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