https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html

خبراء: مبادرة بوتين للتفاوض مع أوكرانيا تزيل العقبات وأوروبا "تكابر" بعد فشل أهدافها

خبراء: مبادرة بوتين للتفاوض مع أوكرانيا تزيل العقبات وأوروبا "تكابر" بعد فشل أهدافها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T08:59+0000

2025-05-11T08:59+0000

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وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.مرونة روسيةفي الإطار قال الخبير السياسي اللبناني، حسن حردان: إن دعوة الرئيس الروسي بوتين للمفاوضات دون شروط مسبقة، تعكس مرونة الجانب الروسي، من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة، عبر إزالة كافة العقبات أمام المفاوضات، غير أن زيلينكسي، يتماهى مع موقف بعض الدول الأوروبية التي تعيش حالة "مكابرة"، بعد أن فشلت كل أهدافهم تجاه روسيا.فشل المساعي الغربيةيوضح حردان، أن الحرب أصبحت مكلفة بدرجة كبيرة للغرب، وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة للمواطن البسيط، كما انعكس نسبيا أيضا على الجانب الروسي، لكن واشنطن تأكدت أن الحرب التي يقودها الغرب ضد روسيا في أوكرانيا، وصلت لطريق مسدود وفشلت في تحقيق أهدافها، فطرحت مبادراتها بشأن ضرورة إطلاق مفاوضات تقود لوقف إطلاق النار.يشير الخبير اللبناني إلى أن مصلحة الغرب لم تعد في استمرار الحرب ضد روسيا، بل في وقفها، خاصة أن الموقف الروسي لن يتغير على الأرض، ولا حتى في المقاطعات التي أجرت عمليات استفتاء شعبي في وقت سابق، وأصبحت مناطق روسية.أوروبا ودفعها للحربفي الإطار قال الأكاديمي والخبير الاستراتيجي العراقي، عبد الكريم الوزان، إن زيلنيسكي لم يكن أن يتمادى لولا الدعم الأوروبي له.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن زيلنيكسي يدفع باتجاه استمرار الحرب بدعم أوروبي، رغم أن مصلحة أوكرانيا تقتضي القبول بالمفاوضات، في حين أن روسيا هي دولة عظمى، لها مكانتها في مجلس الأمن وقطب كبير تربطها علاقات مع العديد من الأطراف، خاصة أن روسيا عبر تاريخها لا يمكن أن تتنزل.تضرر الشعب الأوكرانيفي الإطار قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن الجانب الأوكراني يرى أن المفاوضات يجب أن تقوم على أساس استعادة الأراضي، في حين أن الجانب الروسي يرى استعادة هذه الأراضي بمثابة تصحيح لوضع سابق، بعد أن حصلت عليها أوكرانيا في الستينيات.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الأوكراني لا يذهب للمفاوضات على أساس" دون شروط"، ويتفق معه الجانب الأوروبي في ذلك، فيما يختلف نسبيا الموقف الأمريكي من الأمر.يوضح أنه على المستوى العام، فإن العلاقات الروسية الأمريكية، والروسية الأوروبية، تدخل ضمن حسابات الموقف، خاصة أن الجانب الأوروبي يتضامن مع الموقف الأوكراني الذي لن يذهب للمفاوضات دون شروط، في حين أن الجانب الأمريكي يرى قبول أوكرانيا بالأمر الواقع هو المتاح، وأنها ليس لديها أية أوراق ضغط يمكن أن تضغط بها.رغم الموقف الأمريكي الحالي، يرى السفير المصري الأسبق، أن واشنطن يصعب عليها الابتعاد عن حلف الناتو، ويمكن أن تأخذ الترتيبات الأمنية في الجانب الأوروبي ضمن الحسابات في الوقت الراهن، ما يعني أنها تبحث عن مصالح أخرى من خلال سعيها لوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق.وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.في الإطار أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.

https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100394575.html

https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-مبادرة-بوتين-للسلام-تبقى-وصفة-عامة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا---1092202697.html

https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-السياسي-الذي-يقدر-وطنه-سيفكر-في-مبادرة-بوتين-للسلام-1089904899.html

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