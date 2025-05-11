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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/أردوغان-يعلق-على-مقترح-بوتين-ويعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100398500.html
أردوغان يعلق على مقترح بوتين ويعلن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان يعلق على مقترح بوتين ويعلن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:32+0000
2025-05-11T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
العالم
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وأشار أردوغان، خلال الاتصال، إلى أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول تاريخية"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة.وأكد أردوغان استعداد بلاده لتقديم أنواع الدعم كافة، بما في ذلك استضافة المفاوضات، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام الدائم، موضحا أن التعاون المستمر في مسار بدء مفاوضات السلام الدائم وفي عملية إعادة بناء أوكرانيا كييف يعد أمراً بالغ الأهمية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان يعلق على مقترح بوتين ويعلن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

10:32 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 11.05.2025)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية.
وأشار أردوغان، خلال الاتصال، إلى أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول تاريخية"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد أردوغان استعداد بلاده لتقديم أنواع الدعم كافة، بما في ذلك استضافة المفاوضات، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام الدائم، موضحا أن التعاون المستمر في مسار بدء مفاوضات السلام الدائم وفي عملية إعادة بناء أوكرانيا كييف يعد أمراً بالغ الأهمية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
خبراء: مبادرة بوتين للتفاوض مع أوكرانيا تزيل العقبات وأوروبا "تكابر" بعد فشل أهدافها
08:59 GMT
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
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