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وزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
وزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
سبوتنيك عربي
علّق وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تكون تركيا مقرًا للمفاوضات المباشرة، مشيرًا إلى أنه "يُعدّ... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:39+0000
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وأشار منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المفاوضات تجري عادة في دولة تحظى بقبول جميع الأطراف، وهو ما ينطبق على تركيا نظرًا لعلاقاتها المتينة مع الطرفين المتنازعين التي تؤهلها للقيام بدور الوسيط واستضافة المفاوضات على أراضيها".وأشار وزير الخارجية اللبناني السابق إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بدوره وضع حد لحالة الحرب بين الطرفين"، وأن "على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أوكرانيا للسير نحو السلام، بدل الاستمرار في حرب مجهولة المصير".وشدّد منصور على أن "السلام يبقى الخيار الأفضل مقارنة بلهيب الحرب، وعلى الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على زيلينسكي للذهاب إلى إسطنبول، ما من شأنه أن يُشكل تجاوزًا لمرحلة دقيقة جدًا على طريق الحل".أما فيما يتعلق بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد اعتبره منصور "ثانويًا"، إذ "لا أحد في أوروبا يستطيع الوقوف في وجه الولايات المتحدة نظرًا إلى نفوذها الكبير وتأثيرها المباشر على القارة الأوروبية"، وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة غالبًا ما يكون حاسمًا، ولا تملك الدول الأوروبية القدرة على الاعتراض، كما حصل عند انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض العقوبات عليها، إذ رضخت الدول الأوروبية للقرار الأميركي دون معارضة تُذكر".واعتبر منصور أن " المفاوضات المباشرة ستضع حدًا للدعم الأوروبي لأوكرانيا، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للرئيس الروسي"، وأن "انعقاد المفاوضات على الأراضي التركية يمنح أنقرة زخمًا دبلوماسيًا ودوليًا نظرًا لحساسية هذه المفاوضات، وانعكاس الصراع الدائر على السلام والأمن العالمي".
https://sarabic.ae/20250511/ضابط-سابق-بالاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-والغرب-لا-يريدون-سلاما-حقيقيا-1100407271.html
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-بوتين-وأردوغان-ناقشا-مبادرة-روسيا-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكراني-1100401155.html
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حصري, لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
حصري, لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

18:39 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 18:41 GMT 11.05.2025)
© Sputnik . Valeryi Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعدنان منصور
عدنان منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Valeryi Melnikov
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علّق وزير الخارجية اللبناني السابق، عدنان منصور، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تكون تركيا مقرًا للمفاوضات المباشرة، مشيرًا إلى أنه "يُعدّ اقتراحًا في محلّه".
وأشار منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "المفاوضات تجري عادة في دولة تحظى بقبول جميع الأطراف، وهو ما ينطبق على تركيا نظرًا لعلاقاتها المتينة مع الطرفين المتنازعين التي تؤهلها للقيام بدور الوسيط واستضافة المفاوضات على أراضيها".

وأضاف أن "اختيار الرئيس بوتين لمدينة إسطنبول كمكان للمفاوضات، يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام "، ورأى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، بات أمام اختبار حقيقي يُظهر ما إذا كان يرغب فعليًا في إنهاء الصراع".

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ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا والغرب لا يريدون سلاما حقيقيا... فيديو
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وأشار وزير الخارجية اللبناني السابق إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد بدوره وضع حد لحالة الحرب بين الطرفين"، وأن "على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على أوكرانيا للسير نحو السلام، بدل الاستمرار في حرب مجهولة المصير".
وشدّد منصور على أن "السلام يبقى الخيار الأفضل مقارنة بلهيب الحرب، وعلى الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على زيلينسكي للذهاب إلى إسطنبول، ما من شأنه أن يُشكل تجاوزًا لمرحلة دقيقة جدًا على طريق الحل".
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الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
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أما فيما يتعلق بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد اعتبره منصور "ثانويًا"، إذ "لا أحد في أوروبا يستطيع الوقوف في وجه الولايات المتحدة نظرًا إلى نفوذها الكبير وتأثيرها المباشر على القارة الأوروبية"، وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة غالبًا ما يكون حاسمًا، ولا تملك الدول الأوروبية القدرة على الاعتراض، كما حصل عند انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض العقوبات عليها، إذ رضخت الدول الأوروبية للقرار الأميركي دون معارضة تُذكر".
واعتبر منصور أن " المفاوضات المباشرة ستضع حدًا للدعم الأوروبي لأوكرانيا، ما يُعد إنجازًا كبيرًا للرئيس الروسي"، وأن "انعقاد المفاوضات على الأراضي التركية يمنح أنقرة زخمًا دبلوماسيًا ودوليًا نظرًا لحساسية هذه المفاوضات، وانعكاس الصراع الدائر على السلام والأمن العالمي".
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