https://sarabic.ae/20250512/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-في-الجامعة-اللبنانية-طرح-بوتين-أحرج-أوكرانيا-وأوروبا-1100442732.html

مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا

مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا

سبوتنيك عربي

تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية من بيروت، سامر عبد الله، إلى موقف كييف من المفاوضات وربطها بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن "نظام... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T14:08+0000

2025-05-12T14:08+0000

2025-05-12T14:08+0000

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ورأى عبد الله خلال حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "طرح بوتين للمبادرة جاء في وقت يريد أن يحرج به أوكرانيا وأوروبا المصدومة من كل ما حصل"، لافتًا إلى أن "روسيا تدخل المفاوضات من موقع القوي ومن موقع تحقيق إنجازات على الأرض".ومن هنا، اعتقد عبد الله أنه "على أوروبا أن تختار إما أن تدعم المشروع الروسي وأن تلاقيه وهذا غير مستبعد، وإما أن تستمر في المجهول والإنفاق العسكري والهزائم العسكرية".وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي الجديد بدأ ينزل عن الشجرة تلقائياً ويغير بمواقفه حتى في الشرق الأوسط".وأكد أن "أيام زيلينسكي في الحكم أصبحت معدودة بمجرد أن يصبح الاتفاق على الصعيد الدولي وفي الكواليس الدولية بين روسيا وأوكرانيا ناجزا، وسيتم استبداله بشخصية تراعي التغيرات الجديدة سواء العسكرية أو الدولية أو السياسية".وعلق عبد الله على اختيار تركيا مكانا للتفاوض، قائلاً: "خيار في مكانه لأن تركيا رغم خياراتها الأطلسية إلا انفتحت شرقا على روسيا، هذا مسار سلكته تركيا ولم تتراجع عنه ويرتكز على التغيرات في العالم على الصعد الإقليمية".سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبولهبرلماني سوري سابق: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا

https://sarabic.ae/20250511/خبير-سياسي-اختيار-تركيا-كمكان-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-لم-يكن-اعتباطيا-1100413831.html

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