مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/مدير-مركز-الدراسات-القانونية-في-الجامعة-اللبنانية-طرح-بوتين-أحرج-أوكرانيا-وأوروبا-1100442732.html
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا
مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا
سبوتنيك عربي
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية من بيروت، سامر عبد الله، إلى موقف كييف من المفاوضات وربطها بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن "نظام... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:08+0000
2025-05-12T14:08+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_486c9edfa092c1e710da890c1bb0098d.jpg
ورأى عبد الله خلال حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "طرح بوتين للمبادرة جاء في وقت يريد أن يحرج به أوكرانيا وأوروبا المصدومة من كل ما حصل"، لافتًا إلى أن "روسيا تدخل المفاوضات من موقع القوي ومن موقع تحقيق إنجازات على الأرض".ومن هنا، اعتقد عبد الله أنه "على أوروبا أن تختار إما أن تدعم المشروع الروسي وأن تلاقيه وهذا غير مستبعد، وإما أن تستمر في المجهول والإنفاق العسكري والهزائم العسكرية".وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي الجديد بدأ ينزل عن الشجرة تلقائياً ويغير بمواقفه حتى في الشرق الأوسط".وأكد أن "أيام زيلينسكي في الحكم أصبحت معدودة بمجرد أن يصبح الاتفاق على الصعيد الدولي وفي الكواليس الدولية بين روسيا وأوكرانيا ناجزا، وسيتم استبداله بشخصية تراعي التغيرات الجديدة سواء العسكرية أو الدولية أو السياسية".وعلق عبد الله على اختيار تركيا مكانا للتفاوض، قائلاً: "خيار في مكانه لأن تركيا رغم خياراتها الأطلسية إلا انفتحت شرقا على روسيا، هذا مسار سلكته تركيا ولم تتراجع عنه ويرتكز على التغيرات في العالم على الصعد الإقليمية".سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبولهبرلماني سوري سابق: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا
https://sarabic.ae/20250511/خبير-سياسي-اختيار-تركيا-كمكان-للمفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-لم-يكن-اعتباطيا-1100413831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1354d3aa0f34d3f652f167b9bdb0ca03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مدير مركز الدراسات القانونية في الجامعة اللبنانية: طرح بوتين أحرج أوكرانيا وأوروبا

14:08 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية من بيروت، سامر عبد الله، إلى موقف كييف من المفاوضات وربطها بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن "نظام كييف غير مستعد لأي شيء وجميع أوراقه احترقت، وأي تراجع عن الاستمرار بالحرب سيؤدي إلى تغيير سياسي وتحميل زيلينسكي كل الدمار الذي لحق بأوكرانيا".
ورأى عبد الله خلال حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "طرح بوتين للمبادرة جاء في وقت يريد أن يحرج به أوكرانيا وأوروبا المصدومة من كل ما حصل"، لافتًا إلى أن "روسيا تدخل المفاوضات من موقع القوي ومن موقع تحقيق إنجازات على الأرض".

وقال إن "لدى روسيا مشروع سياسي واضح، فهي تريد من خلال النزاع المسلح مع أوكرانيا ضمانات للناطقين باللغة الروسية وأن تكون أوكرانيا غير نووية ولا تنضم إلى حلف الناتو، إضافة إلى أن لا يكون الحكم في أوكرانيا معاد لروسيا"، مشددا على أن "التوقيت حشر كل المحرضين على استمرار الحرب".

ومن هنا، اعتقد عبد الله أنه "على أوروبا أن تختار إما أن تدعم المشروع الروسي وأن تلاقيه وهذا غير مستبعد، وإما أن تستمر في المجهول والإنفاق العسكري والهزائم العسكرية".
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
خبير سياسي: اختيار تركيا كمكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يكن اعتباطيا
أمس, 20:53 GMT
وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي الجديد بدأ ينزل عن الشجرة تلقائياً ويغير بمواقفه حتى في الشرق الأوسط".

ورأى عبد الله أن "لغة زيلينسكي هي لغة تهريج وليست لغة سياسة"، لافتاً إلى "عدم وجود توازن بين شخصية الكرملين وشخصية من يقود أوكرانيا في الوقت الحالي".

وأكد أن "أيام زيلينسكي في الحكم أصبحت معدودة بمجرد أن يصبح الاتفاق على الصعيد الدولي وفي الكواليس الدولية بين روسيا وأوكرانيا ناجزا، وسيتم استبداله بشخصية تراعي التغيرات الجديدة سواء العسكرية أو الدولية أو السياسية".
وعلق عبد الله على اختيار تركيا مكانا للتفاوض، قائلاً: "خيار في مكانه لأن تركيا رغم خياراتها الأطلسية إلا انفتحت شرقا على روسيا، هذا مسار سلكته تركيا ولم تتراجع عنه ويرتكز على التغيرات في العالم على الصعد الإقليمية".
سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله
برلماني سوري سابق: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала