https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مفاوضات-إسطنبول-ضربة-سياسية-تحسب-لروسيا-1100413045.html

خبراء: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا

خبراء: مفاوضات إسطنبول ضربة سياسية تحسب لروسيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداده للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا في تركيا "دون شروط مسبقة"، وذلك في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمرنة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T20:29+0000

2025-05-11T20:29+0000

2025-05-11T20:29+0000

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا في تركيا "دون شروط مسبقة"، وذلك في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمرنة.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والبرلماني السوري السابق أحمد الأحمد في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن المبادرة الروسية، بعيداً عن التوصيفات السطحية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية، تحمل في طياتها مناورة سياسية بالغة الذكاء. فهي تكشف عن براعة موسكو في إدارة الصراع الدولي، كما تعكس إعادة تموضع مدروسة ضمن لعبة جيوسياسية معقدة.وأضاف الأحمد أن العرض الروسي، رغم أنه يبدو منفتحاً ويسعى إلى السلام، إلا أنه في جوهره تحرك تكتيكي يهدف إلى إحراج كييف والدول الداعمة لها. ففي الوقت الذي تعتمد فيه موسكو خطاباً تصالحياً، تُصر أوكرانيا على وضع شروط مسبقة للمفاوضات، كاستعادة شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى في الشرق. وبهذا، تظهر روسيا أمام العالم كطرف مسؤول يسعى للحوار، في مقابل طرف آخر أسير لأوهام الدعم الغربي والتشدد السياسي.توقيت ذكي ومكاسب سياسيةوحول توقيت الإعلان الروسي، أوضح الأحمد أن هذه المبادرة تأتي في لحظة حساسة، حيث يواجه الغرب تداعيات اقتصادية متفاقمة، فيما تعيش الجبهة الأوكرانية حالة من الجمود السياسي والعسكري. في هذا التوقيت الحرج، يطرح بوتين بديلاً سياسياً يُظهره كصاحب يد ممدودة للسلام، ما يحرج القادة الأوروبيين أمام شعوبهم التي سئمت استمرار الحرب. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار المبادرة ضربة معنوية تُضاف إلى رصيد موسكو من المكاسب، دون أن تُطلق رصاصة واحدة.لماذا اختار بوتين تركيا؟من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد العلي أن اختيار تركيا كمكان للمفاوضات لم يكن اعتباطياً، إذ تُعتبر أنقرة قوة إقليمية تحظى باحترام الطرفين، وقد حافظت على علاقات متوازنة مع كل من موسكو وكييف طوال فترة النزاع.ويضيف العلي أن تركيا ليست جزءاً من الخطاب الأيديولوجي الغربي الذي يسعى إلى شيطنة روسيا، ما يمنحها موقعاً فريداً كوسيط نزيه. وبالمقابل، تسعى موسكو إلى ترسيخ مبدأ العالم متعدد الأقطاب، وتخليص عملية التفاوض من الهيمنة الغربية، التي أثبتت فشلها مراراً.مؤتمر السلام في سويسرا... الفشل قبل الانعقادويرى العلي أيضاً أن توقيت الإعلان الروسي لم يكن منفصلاً عن اقتراب مؤتمر السلام في سويسرا، الذي ترعاه قوى غربية دون دعوة روسيا إليه. ويؤكد أن موسكو، من خلال مبادرتها، سحبت البساط من تحت أقدام هذا المؤتمر، موجّهة رسالة واضحة: "لن يكون هناك سلام حقيقي دون مشاركة روسيا".مناورة دبلوماسية لإعادة التوازنيختم العلي تحليله بالتأكيد على أن ما يقوم به بوتين ليس مجرد مبادرة للسلام، بل هو توظيف محسوب للأدوات الدبلوماسية في معركة سياسية دولية. هدف هذه المناورة هو إعادة ضبط الإيقاع السياسي العالمي وفرض معادلة جديدة تتجاوز منطق الهيمنة الغربية.وبغض النظر عن نتائج هذه المفاوضات المحتملة، فإن بوتين قد كسب بالفعل جولة سياسية مهمة، تؤكد أن روسيا ليست مجرد طرف في نزاع، بل قوة فاعلة تُسهم في صياغة توازنات النظام العالمي الجديد.

https://sarabic.ae/20250511/محلل-سياسي-ليبي-مبادرة-بوتين-لوقف-الحرب-خطوة-شجاعة-وماكرون-يعطل-جهود-السلام-1100412496.html

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