https://sarabic.ae/20250512/سياسي-فرنسي-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-إشارة-إيجابية-وعلى-كييف-قبوله-1100434562.html

سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله

سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله

سبوتنيك عربي

أفاد زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" الفرنسي، نيكولا دوبون آينيان، بأن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا هو إشارة إيجابية في... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T11:24+0000

2025-05-12T11:24+0000

2025-05-12T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089610676_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_bd419fafc080b1b6338e8d9102b7f09c.jpg

وقال آينيان لوكالة "سبوتنيك": "هذه إشارة إيجابية للغاية. كان هناك طلب لوقف إطلاق النار. والآن هناك اقتراح لمفاوضات مباشرة. أعتقد أنه من الضروري استغلال هذا في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مخرج سلمي (للصراع)".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مفاوضات-إسطنبول-ضربة-سياسية-تحسب-لروسيا-1100413045.html

https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-اختيار-إسطنبول-للمفاوضات-يعكس-رغبة-روسيا-في-التوجه-نحو-السلام-1100411205.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم