https://sarabic.ae/20250512/سياسي-فرنسي-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-إشارة-إيجابية-وعلى-كييف-قبوله-1100434562.html
سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله
سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" الفرنسي، نيكولا دوبون آينيان، بأن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا هو إشارة إيجابية في... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:24+0000
2025-05-12T11:24+0000
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وقال آينيان لوكالة "سبوتنيك": "هذه إشارة إيجابية للغاية. كان هناك طلب لوقف إطلاق النار. والآن هناك اقتراح لمفاوضات مباشرة. أعتقد أنه من الضروري استغلال هذا في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مخرج سلمي (للصراع)".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
سياسي فرنسي: اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا إشارة إيجابية وعلى كييف قبوله
11:24 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 11:28 GMT 12.05.2025)
أفاد زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" الفرنسي، نيكولا دوبون آينيان، بأن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا هو إشارة إيجابية في مسألة حل النزاع، مشيرًا إلى أنه يجب على كييف الموافقة عليها.
وقال آينيان لوكالة "سبوتنيك": "هذه إشارة إيجابية للغاية. كان هناك طلب لوقف إطلاق النار. والآن هناك اقتراح لمفاوضات مباشرة. أعتقد أنه من الضروري استغلال هذا في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مخرج سلمي (للصراع)".
وأعرب آينيان عن ثقته في إمكانية تحقيق السلام إذا أظهر الجانبان حسن النية، مؤكدًا أنه ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ومع دعم فكرة نزع سلاحها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.