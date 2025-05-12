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ترامب: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة "فتح صفحة جديدة"
ترامب: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة "فتح صفحة جديدة"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تريد أن تمنحها فرصة "بدء صفحة جديدة". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T15:22+0000
2025-05-12T15:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاءت تصريحات الرئيس ترامب، مساء اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مرجحا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.وقال ترامب: "سنتخذ قرارا بشأن العقوبات التي من المرجح جدا أن نخففها. يمكننا رفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم فرصة لبدء صفحة جديدة".وفي السياق ذاته، يسعى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للتقرب من الرئيس ترامب، حيث سيستغل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط لترتيب لقاء معه بهدف إقناعه برفع العقوبات على بلاده مقابل "حزمة إغراءات".وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق".وبحسب المصادر: "تعد هذه العناصر جزءا من استراتيجية يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء".وفي مارس/آذار الماضي، سلمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت سوريا كتابيا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن بعضها الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
https://sarabic.ae/20250512/بحزمة-إغراءات-إعلام-يكشف-خطة-الشرع-لإقناع-ترامب-برفع-العقوبات-عن-دمشق-1100440207.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب

ترامب: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة "فتح صفحة جديدة"

15:22 GMT 12.05.2025
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / AP/
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تريد أن تمنحها فرصة "بدء صفحة جديدة".
القاهرة - سبوتنيك. وجاءت تصريحات الرئيس ترامب، مساء اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مرجحا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ترامب: "سنتخذ قرارا بشأن العقوبات التي من المرجح جدا أن نخففها. يمكننا رفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم فرصة لبدء صفحة جديدة".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق
13:03 GMT
وفي السياق ذاته، يسعى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للتقرب من الرئيس ترامب، حيث سيستغل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط لترتيب لقاء معه بهدف إقناعه برفع العقوبات على بلاده مقابل "حزمة إغراءات".
وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق".
وأضافت المصادر: "كما تشمل الصفقة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران".
وبحسب المصادر: "تعد هذه العناصر جزءا من استراتيجية يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء".

وكانت الحكومة السورية قد دعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، لكن واشنطن اكتفت حتى الآن بخطوات رمزية شملت بعض الاستثناءات من تلك العقوبات.

وفي مارس/آذار الماضي، سلمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت سوريا كتابيا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن بعضها الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
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