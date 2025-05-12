https://sarabic.ae/20250512/بحزمة-إغراءات-إعلام-يكشف-خطة-الشرع-لإقناع-ترامب-برفع-العقوبات-عن-دمشق-1100440207.html

"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق

"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق

سبوتنيك عربي

يسعى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيستغل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط لترتيب لقاء معه... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T13:03+0000

2025-05-12T13:03+0000

2025-05-12T13:03+0000

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

ترامب

برج ترامب

إغراءات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097301311_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fab3d33fe54dc3aa96804da63bea540.jpg

وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق".وبحسب المصادر: "تعد هذه العناصر جزء من استراتيجية يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء".ووفقا لوسائل الإعلام: "يحاول الناشط الأمريكي جوناثان باس، الذي كان التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان الماضي، لمدة 4 ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية، ترتيب لقاء تاريخي - وإن كان مستبعدا للغاية - بين الرئيسين الأمريكي والسوري هذا الأسبوع على هامش جولة ترامب في المنطقة".وذكر مصدر وصفته وسائل الإعلام بأنه مقرب من الشرع أن "لقاء الجانبين لا يزال ممكنا في السعودية"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الرئيس السوري تلقى دعوة.وفي مارس/آذار الماضي، سلمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت سوريا كتابيا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن بعضها الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.

https://sarabic.ae/20250512/وزراء-خارجية-تركيا-والأردن-وسوريا-يتفقون-على-دعم-أمن-دمشق-في-مواجهة-التهديدات-الإسرائيلية-1100438089.html

https://sarabic.ae/20250511/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-الشرع-مستجدات-الأحداث-في-سوريا-1100407677.html

https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, ترامب, برج ترامب, إغراءات