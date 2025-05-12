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https://sarabic.ae/20250512/بحزمة-إغراءات-إعلام-يكشف-خطة-الشرع-لإقناع-ترامب-برفع-العقوبات-عن-دمشق-1100440207.html
"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق
"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق
سبوتنيك عربي
يسعى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيستغل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط لترتيب لقاء معه... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:03+0000
2025-05-12T13:03+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
ترامب
برج ترامب
إغراءات
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وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق".وبحسب المصادر: "تعد هذه العناصر جزء من استراتيجية يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء".ووفقا لوسائل الإعلام: "يحاول الناشط الأمريكي جوناثان باس، الذي كان التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان الماضي، لمدة 4 ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية، ترتيب لقاء تاريخي - وإن كان مستبعدا للغاية - بين الرئيسين الأمريكي والسوري هذا الأسبوع على هامش جولة ترامب في المنطقة".وذكر مصدر وصفته وسائل الإعلام بأنه مقرب من الشرع أن "لقاء الجانبين لا يزال ممكنا في السعودية"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الرئيس السوري تلقى دعوة.وفي مارس/آذار الماضي، سلمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت سوريا كتابيا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن بعضها الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
https://sarabic.ae/20250512/وزراء-خارجية-تركيا-والأردن-وسوريا-يتفقون-على-دعم-أمن-دمشق-في-مواجهة-التهديدات-الإسرائيلية-1100438089.html
https://sarabic.ae/20250511/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-الشرع-مستجدات-الأحداث-في-سوريا-1100407677.html
https://sarabic.ae/20250512/من-الطاقة-إلى-الأمن-10-ملفات-استراتيجية-يناقشها-ترامب-في-الرياض-1100435760.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, ترامب, برج ترامب, إغراءات
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, ترامب, برج ترامب, إغراءات

"بحزمة إغراءات"... إعلام يكشف خطة الشرع لإقناع ترامب برفع العقوبات عن دمشق

13:03 GMT 12.05.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleiman/ Stringerقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Ali Haj Suleiman/ Stringer
تابعنا عبر
يسعى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيستغل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط لترتيب لقاء معه بهدف إقناعه برفع العقوبات على بلاده مقابل "حزمة إغراءات".
وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن "الشرع يريد صفقة تجارية لبلاده تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق".
وأضافت المصادر: "كما تشمل الصفقة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران".
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وبحسب المصادر: "تعد هذه العناصر جزء من استراتيجية يعتمدها الرئيس السوري للقاء الرئيس الأمريكي خلال جولته في الخليج، والتي تشمل السعودية وقطر الإمارات بداية من غد الثلاثاء".
ووفقا لوسائل الإعلام: "يحاول الناشط الأمريكي جوناثان باس، الذي كان التقى مع الشرع في 30 أبريل/نيسان الماضي، لمدة 4 ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية، ترتيب لقاء تاريخي - وإن كان مستبعدا للغاية - بين الرئيسين الأمريكي والسوري هذا الأسبوع على هامش جولة ترامب في المنطقة".

وقال باس: "لقد أخبرني الشرع أنه يريد بناء برج ترامب في دمشق، يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل"، معربًا عن أمله "أن يساعد اجتماع ترامب مع الشرع في تخفيف موقف الإدارة الأمريكية تجاه دمشق وتهدئة التوتر المتصاعد بين سوريا وإسرائيل".

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أمس, 16:11 GMT
وذكر مصدر وصفته وسائل الإعلام بأنه مقرب من الشرع أن "لقاء الجانبين لا يزال ممكنا في السعودية"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الرئيس السوري تلقى دعوة.

وكانت الحكومة السورية دعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، لكن واشنطن اكتفت حتى الآن بخطوات رمزية شملت بعض الاستثناءات من تلك العقوبات.

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وفي مارس/آذار الماضي، سلمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت سوريا كتابيا على المطالب الأمريكية، مؤكدة أنها نفذت معظم الشروط الأمريكية، لكن بعضها الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
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