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دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما
دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسوما يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على أموال فئات عدة من المواطنين السوريين، بين أعوام 2012 ... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T10:40+0000
2025-05-12T11:48+0000
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وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "استندت قرارات الحجز إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية".ووفقا لـ"الإخبارية السورية"، فقد "اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة، التي حرمت نحو أكثر من 91000 مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم".وقال برنية إن "الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيّز التنفيذ".وأعطى المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969 في سوريا، لوزير المالية هذه الصلاحية بإلقاء الحجز الاحتياطي (الإداري) بحق المحاسبين والموظفين وكل ما يلحق الضرر الأموال العامة، كما وسّع المرسوم من صلاحية الوزير ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي، الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.
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أخبار سوريا اليوم, ممتلكات, أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم, ممتلكات, أحمد الشرع

دولة عربية تكشف عن قرار بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموال مواطنين ورجال الأعمال منذ 12 عاما

10:40 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 11:48 GMT 12.05.2025)
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسوما يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على أموال فئات عدة من المواطنين السوريين، بين أعوام 2012 - 2024.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "استندت قرارات الحجز إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية".
وأضاف: "هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي"، على حد تعبيره.
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ووفقا لـ"الإخبارية السورية"، فقد "اعتذر الوزير بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة، التي حرمت نحو أكثر من 91000 مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم".
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وقال برنية إن "الوزارة ستحرص بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع المرسوم حيّز التنفيذ".
والحجز الاحتياطي هو إجراء قانوني احترازي يتيح للجهات القضائية المخولة بموجب القوانين النافذة من وضع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة للمحجوز عليه تحت سلطة القضاء مؤقتًا، وذلك لمنع المحجوز عليه من تهريب أمواله لحين صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وأعطى المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969 في سوريا، لوزير المالية هذه الصلاحية بإلقاء الحجز الاحتياطي (الإداري) بحق المحاسبين والموظفين وكل ما يلحق الضرر الأموال العامة، كما وسّع المرسوم من صلاحية الوزير ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي، الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.
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