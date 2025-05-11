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تركيا تكشف عن اجتماع ثلاثي يضم الأردن وسوريا لبحث أمن المنطقة
تركيا تكشف عن اجتماع ثلاثي يضم الأردن وسوريا لبحث أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، يوم غد الاثنين في أنقرة، لبحث التطورات والقضايا الأمنية في المنطقة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:49+0000
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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "الوزير (التركي) هاكان فيدان سيؤكد خلال الاجتماع "دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".وتابع أنه سيتم أيضا مناقشة التحديات المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى التأكيد على "أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم 9 أبريل/ نيسان الفائت، بأن بلاده تجري "محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة".وأضاف الوزير التركي أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذّرا من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، كما دعا الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" نتنياهو وأن ترسم إطارا له.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
تركيا تكشف عن اجتماع ثلاثي يضم الأردن وسوريا لبحث أمن المنطقة
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، يوم غد الاثنين في أنقرة، لبحث التطورات والقضايا الأمنية في المنطقة.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "الوزير (التركي) هاكان فيدان سيؤكد خلال الاجتماع "دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".
وأضاف البيان: "سيتم خلال الاجتماع بحث الموقف العدواني لإسرائيل تجاه دول أخرى في المنطقة بما في ذلك سوريا والتأكيد على ضرورة إنهائه".
وتابع أنه سيتم أيضا مناقشة التحديات المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى التأكيد على "أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة".
وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم 9 أبريل/ نيسان الفائت، بأن بلاده تجري "محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان تصريحات انتقد فيها السياسة الإسرائيلية، قائلا إن "إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا".
وأضاف الوزير التركي أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذّرا من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، كما دعا الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" نتنياهو وأن ترسم إطارا له.