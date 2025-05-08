https://sarabic.ae/20250508/روسيا-والصين-تعربان-عن-التزامهما-بالعمل-للتوصل-لتسوية-شاملة-في-سوريا-وتدعوان-لاستقرار-الشرق-الأوسط--1100313703.html
روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط
روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت روسيا والصين، اليوم الخميس، التزامهما بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، على أساس الحوار الوطني واحترام السيادة، داعيتان إلى استقرار الوضع في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T14:14+0000
2025-05-08T14:14+0000
2025-05-08T14:14+0000
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
الصين
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وجاء في بيان مشترك لروسيا والصين، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد: "يلتزم الطرفان بتسوية شاملة في سوريا، تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين، بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".وأوضح البيان: "يؤكد الطرفان على أنه لا بديل عن تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة ومعترف بها، في إطار حل الدولتين الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".وأردف البيان الروسي الصيني المشترك: "الطرفان يؤكدان التزامهما بالحفاظ على الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في تنسيق مصالح الدول الأعضاء وتطوير استجابات جماعية للتحديات الحديثة".وأضاف البيان: "الطرفان يعارضان محاولات الدول الفردية استخدام الفضاء الخارجي لأغراض المواجهة المسلحة، وسيعارضان السياسات والأنشطة الأمنية الرامية إلى تحقيق التفوق العسكري والاعتراف الرسمي بالفضاء الخارجي واستخدامه باعتباره مساحة قتالية".وفي وقت سابق من اليوم، نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.وجاء في البيان: "إن الطرفين مقتنعان بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصينبوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
https://sarabic.ae/20250508/لا-ينبغي-للدول-أن-تضمن-أمنها-على-حساب-أمن-الدول-الأخرى-أهم-بنود-البيان-الصارد-عن-روسيا-والصين---1100309856.html
https://sarabic.ae/20250508/لا-ينبغي-للدول-أن-تضمن-أمنها-على-حساب-أمن-الدول-الأخرى-أهم-بنود-البيان-الصارد-عن-روسيا-والصين---1100309856.html
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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الصين
الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الصين
روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط
أكدت روسيا والصين، اليوم الخميس، التزامهما بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، على أساس الحوار الوطني واحترام السيادة، داعيتان إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان مشترك لروسيا والصين، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد: "يلتزم الطرفان بتسوية شاملة في سوريا، تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين، بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".
وأضاف: "تدعو روسيا والصين، إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط، وتؤيدان حل المشكلات الحادة عبر التدابير السياسية والدبلوماسية".
وأوضح البيان: "يؤكد الطرفان على أنه لا بديل عن تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة ومعترف بها، في إطار حل الدولتين الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأردف البيان الروسي الصيني المشترك: "الطرفان يؤكدان التزامهما بالحفاظ على الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في تنسيق مصالح الدول الأعضاء وتطوير استجابات جماعية للتحديات الحديثة".
وتابع البيان: "الطرفان يدعوان إلى التقدم الشامل لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية بوسائل سياسية ودبلوماسية فقط، كما يحثان الدول المعنية على التوقف عن سياسة التدابير القسرية الأحادية والضغط العسكري على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكذلك عن سياسة التسلح العسكري لمنطقة شمال شرق آسيا واستفزاز المواجهة فيها، واتخاذ خطوات عملية لتخفيف التوترات وإزالة تهديد الحوادث المسلحة والصراعات العسكرية الكبرى في شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف البيان: "الطرفان يعارضان محاولات الدول الفردية استخدام الفضاء الخارجي لأغراض المواجهة المسلحة، وسيعارضان السياسات والأنشطة الأمنية الرامية إلى تحقيق التفوق العسكري والاعتراف الرسمي بالفضاء الخارجي واستخدامه باعتباره مساحة قتالية".
وأردف البيان المشترك: "تعتبر روسيا والصين، أن إنشاء تكتلات عسكرية ذات توجهات معادية لروسيا والصين، تحمل طابعًا نوويًا، ونشر الأسلحة النووية في المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ) تحت ستار الردع الموسع، بالإضافة إلى نشر عناصر من منظومة الدفاع الصاروخي العالمية وصواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، التي تهدد الاستقرار الاستراتيجي، هو أمر غير مقبول".
وفي وقت سابق من اليوم، نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية
، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "إن الطرفين مقتنعان بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".