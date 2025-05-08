https://sarabic.ae/20250508/روسيا-والصين-تعربان-عن-التزامهما-بالعمل-للتوصل-لتسوية-شاملة-في-سوريا-وتدعوان-لاستقرار-الشرق-الأوسط--1100313703.html

روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط

روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكدت روسيا والصين، اليوم الخميس، التزامهما بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، على أساس الحوار الوطني واحترام السيادة، داعيتان إلى استقرار الوضع في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T14:14+0000

2025-05-08T14:14+0000

2025-05-08T14:14+0000

الذكرى الثمانين للنصر

روسيا

الصين

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وجاء في بيان مشترك لروسيا والصين، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد: "يلتزم الطرفان بتسوية شاملة في سوريا، تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين، بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".وأوضح البيان: "يؤكد الطرفان على أنه لا بديل عن تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة ومعترف بها، في إطار حل الدولتين الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".وأردف البيان الروسي الصيني المشترك: "الطرفان يؤكدان التزامهما بالحفاظ على الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في تنسيق مصالح الدول الأعضاء وتطوير استجابات جماعية للتحديات الحديثة".وأضاف البيان: "الطرفان يعارضان محاولات الدول الفردية استخدام الفضاء الخارجي لأغراض المواجهة المسلحة، وسيعارضان السياسات والأنشطة الأمنية الرامية إلى تحقيق التفوق العسكري والاعتراف الرسمي بالفضاء الخارجي واستخدامه باعتباره مساحة قتالية".وفي وقت سابق من اليوم، نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.وجاء في البيان: "إن الطرفين مقتنعان بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصينبوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين

https://sarabic.ae/20250508/لا-ينبغي-للدول-أن-تضمن-أمنها-على-حساب-أمن-الدول-الأخرى-أهم-بنود-البيان-الصارد-عن-روسيا-والصين---1100309856.html

https://sarabic.ae/20250508/لا-ينبغي-للدول-أن-تضمن-أمنها-على-حساب-أمن-الدول-الأخرى-أهم-بنود-البيان-الصارد-عن-روسيا-والصين---1100309856.html

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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الصين