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لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين

لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين

سبوتنيك عربي

نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T12:31+0000

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وجاء في البيان: "إن الأطراف مقتنعة بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".وأضاف البيان: "تدعو الأطراف جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وبذل قصارى جهدها للقضاء على النزاعات في العلاقات بين الدول، وبناء أمن شامل ومتكامل ومستدام في جميع أنحاء العالم على أساس جماعي".وتابع البيان: "في العالم الحديث، تنفذ روسيا والصين مهمة مشتركة، وهما مسؤولتان عن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الدقيقة للحرب العالمية الثانية".وأضاف البيان: "تدعو روسيا والصين إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط، وإلى حل المشكلات الحادة عبر التدابير السياسية والدبلوماسية".وتابع البيان: "تلتزم الأطراف بتسوية شاملة في سوريا تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".وتعتزم روسيا والصين القيام بدور فعال في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدتين أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والاستقرار في الشرق الأوسط.وجاء في البيان: "تنوي الأطراف القيام بدور نشط وبناء في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تعتزم الأطراف مواصلة زيادة تنسيق مناهجها بشكل فعال وتعميق التعاون العملي في قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيزه، فضلاً عن مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا المجال بشكل مشترك".وتابع البيان: "تؤكد الأطراف التزامها بهدف بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية وتدعو الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسهيل عودة أنشطة المنظمة إلى قناة فنية غير مسيسة".وأشارت روسيا والصين إلى أن استخدام القيود والرسوم الجمركية المتضخمة من قبل الدول الفردية يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، ويقوض المنافسة العادلة، ويعوق التعاون الدولي في مكافحة التحديات الأكثر أهمية للبشرية جمعاء.وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى أن الدول الحائزة للأسلحة النووية تتخذ، كلٌ على حدة، عددًا من الخطوات السلبية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتؤجج سباق التسلح، وتزيد من خطر الصراعات، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".وتابع البيان: "حثّ الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تُشكّل مخاطر استراتيجية".وأضاف: "الأطراف تدين المبادرات الرامية إلى الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول الأجنبية، وتؤكد على حق هذه الدول في تطبيق إجراءات انتقامية وفقا للقانون الدولي".وأضاف البيان: "تعرب الأطراف عن قلقها إزاء الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، سواء على أراضيها الوطنية أو خارج هذه الأراضي والتي تهدد أمن الدول الأخرى والمناطق ذات الصلة، وتطالب بوقف مثل هذه الأنشطة".وتابع: "تُعرب روسيا والصين عن قلقهما البالغ إزاء سياسة المواجهة وخطابها المنتهج من قِبَل الدول فرادى وجماعاتها. ويدعو الطرفان إلى وضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يُقوّض البنية الأمنية الراسخة في مختلف مناطق العالم، ويُنشئ خطوطا فاصلة مصطنعة بين الدول، ويُؤجج المواجهة بين الكتل".وأضاف البيان: "يعتزم الطرفان زيادة التعاون وتعزيز التنسيق من أجل مواجهة مسار واشنطن المتمثل في "الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين بشكل حاسم".وأوضح البيان أن "الأطراف أكدوا على أهمية الحفاظ على العلاقات البناءة بين القوى الكبرى، بما في ذلك معالجة القضايا الاستراتيجية العالمية".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانيةشي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد

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