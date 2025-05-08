لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250508/لا-ينبغي-للدول-أن-تضمن-أمنها-على-حساب-أمن-الدول-الأخرى-أهم-بنود-البيان-الصارد-عن-روسيا-والصين---1100309856.html
لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين
لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين
سبوتنيك عربي
نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:31+0000
2025-05-08T13:42+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100296248_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_fbd4c11449608d9067f44e3dfb53bda1.jpg
وجاء في البيان: "إن الأطراف مقتنعة بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".وأضاف البيان: "تدعو الأطراف جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وبذل قصارى جهدها للقضاء على النزاعات في العلاقات بين الدول، وبناء أمن شامل ومتكامل ومستدام في جميع أنحاء العالم على أساس جماعي".وتابع البيان: "في العالم الحديث، تنفذ روسيا والصين مهمة مشتركة، وهما مسؤولتان عن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الدقيقة للحرب العالمية الثانية".وأضاف البيان: "تدعو روسيا والصين إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط، وإلى حل المشكلات الحادة عبر التدابير السياسية والدبلوماسية".وتابع البيان: "تلتزم الأطراف بتسوية شاملة في سوريا تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".وتعتزم روسيا والصين القيام بدور فعال في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدتين أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والاستقرار في الشرق الأوسط.وجاء في البيان: "تنوي الأطراف القيام بدور نشط وبناء في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تعتزم الأطراف مواصلة زيادة تنسيق مناهجها بشكل فعال وتعميق التعاون العملي في قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيزه، فضلاً عن مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا المجال بشكل مشترك".وتابع البيان: "تؤكد الأطراف التزامها بهدف بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية وتدعو الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسهيل عودة أنشطة المنظمة إلى قناة فنية غير مسيسة".وأشارت روسيا والصين إلى أن استخدام القيود والرسوم الجمركية المتضخمة من قبل الدول الفردية يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، ويقوض المنافسة العادلة، ويعوق التعاون الدولي في مكافحة التحديات الأكثر أهمية للبشرية جمعاء.وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى أن الدول الحائزة للأسلحة النووية تتخذ، كلٌ على حدة، عددًا من الخطوات السلبية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتؤجج سباق التسلح، وتزيد من خطر الصراعات، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".وتابع البيان: "حثّ الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تُشكّل مخاطر استراتيجية".وأضاف: "الأطراف تدين المبادرات الرامية إلى الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول الأجنبية، وتؤكد على حق هذه الدول في تطبيق إجراءات انتقامية وفقا للقانون الدولي".وأضاف البيان: "تعرب الأطراف عن قلقها إزاء الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، سواء على أراضيها الوطنية أو خارج هذه الأراضي والتي تهدد أمن الدول الأخرى والمناطق ذات الصلة، وتطالب بوقف مثل هذه الأنشطة".وتابع: "تُعرب روسيا والصين عن قلقهما البالغ إزاء سياسة المواجهة وخطابها المنتهج من قِبَل الدول فرادى وجماعاتها. ويدعو الطرفان إلى وضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يُقوّض البنية الأمنية الراسخة في مختلف مناطق العالم، ويُنشئ خطوطا فاصلة مصطنعة بين الدول، ويُؤجج المواجهة بين الكتل".وأضاف البيان: "يعتزم الطرفان زيادة التعاون وتعزيز التنسيق من أجل مواجهة مسار واشنطن المتمثل في "الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين بشكل حاسم".وأوضح البيان أن "الأطراف أكدوا على أهمية الحفاظ على العلاقات البناءة بين القوى الكبرى، بما في ذلك معالجة القضايا الاستراتيجية العالمية".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانيةشي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تعزيز-وحماية-الاستثمارات-المتبادلة-بين-روسيا-والصين---1100303069.html
https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الصيني-يصل-الكرملين-لإجراء-محادثات-مع-بوتين---1100293119.html
https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html
https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-شكلتا-روح-التعاون-الاستراتيجي-في-العصر-الجديد-1100279465.html
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-روسيا-والصين-ستقاومان-محاولات-تغيير-الحقائق-بشأن-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-1100286092.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100296248_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_532c23b26e45afabfc8599ca383eab91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين

12:31 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 08.05.2025)
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik .
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "إن الأطراف مقتنعة بأن مصائر شعوب جميع الدول مترابطة، وأن ضمان أمنها من قبل الدول ومنظماتها لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الدول الأخرى أو الإضرار به".
وأضاف البيان: "تدعو الأطراف جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وبذل قصارى جهدها للقضاء على النزاعات في العلاقات بين الدول، وبناء أمن شامل ومتكامل ومستدام في جميع أنحاء العالم على أساس جماعي".
وتابع البيان: "في العالم الحديث، تنفذ روسيا والصين مهمة مشتركة، وهما مسؤولتان عن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الدقيقة للحرب العالمية الثانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
09:28 GMT
وأضاف البيان: "تدعو روسيا والصين إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط، وإلى حل المشكلات الحادة عبر التدابير السياسية والدبلوماسية".

وأوضح البيان: "يؤكد الطرفان على أنه لا بديل عن تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة ومعترف بها، في إطار حل الدولتين الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وتابع البيان: "تلتزم الأطراف بتسوية شاملة في سوريا تقوم على حوار وطني واسع مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وتؤمن روسيا والصين بضرورة معارضة سوريا بحزم لأي شكل من أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
07:10 GMT
وتعتزم روسيا والصين القيام بدور فعال في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدتين أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان: "تنوي الأطراف القيام بدور نشط وبناء في تسوية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن ذلك سيسهم في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع البيان: "تعتزم الأطراف مواصلة زيادة تنسيق مناهجها بشكل فعال وتعميق التعاون العملي في قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيزه، فضلاً عن مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا المجال بشكل مشترك".

وأضاف: "تدعو روسيا والصين الأطراف المعنية (في تسوية البرنامج النووي الإيراني) إلى حل التناقضات سلميًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشيرتين إلى ضرورة الدفاع عن سلطة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عمليًا، والاسترشاد بأهداف منع الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من أجل التوصل إلى حل عبر الحوار والمفاوضات يأخذ في الاعتبار المخاوف المعقولة لجميع المشاركين في العملية. روسيا والصين مقتنعتان بأنه ينبغي على الأطراف المعنية عدم السماح بالتصعيد واللجوء إلى إجراءات عسكرية غير مبررة وتدابير قسرية أحادية الجانب غير مشروعة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
07:48 GMT
وتابع البيان: "تؤكد الأطراف التزامها بهدف بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية وتدعو الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسهيل عودة أنشطة المنظمة إلى قناة فنية غير مسيسة".
وأشارت روسيا والصين إلى أن استخدام القيود والرسوم الجمركية المتضخمة من قبل الدول الفردية يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، ويقوض المنافسة العادلة، ويعوق التعاون الدولي في مكافحة التحديات الأكثر أهمية للبشرية جمعاء.

وجاء في البيان: "تلاحظ الأطراف أن استخدام الدول الفردية وجمعياتها للقيود التجارية والمالية، مثل التدابير التقييدية غير المشروعة الأحادية الجانب والتعريفات الجمركية المتضخمة، فضلاً عن أساليب المنافسة غير السوقية الأخرى، يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، ويقوض المنافسة العادلة، ويعيق التعاون الدولي في مكافحة أهم التحديات التي تواجه البشرية جمعاء، بما في ذلك ضمان الأمن الغذائي والطاقة العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "أشار الطرفان إلى أن الدول الحائزة للأسلحة النووية تتخذ، كلٌ على حدة، عددًا من الخطوات السلبية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتؤجج سباق التسلح، وتزيد من خطر الصراعات، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".
الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
أمس, 17:34 GMT
وتابع البيان: "حثّ الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تُشكّل مخاطر استراتيجية".
وأضاف: "الأطراف تدين المبادرات الرامية إلى الاستيلاء على أصول وممتلكات الدول الأجنبية، وتؤكد على حق هذه الدول في تطبيق إجراءات انتقامية وفقا للقانون الدولي".

وتابع البيان: "أعرب الطرفان عن تقديرهما العميق للتفاعل الروسي الصيني البنّاء في مجموعة العشرين، وأكدا عزمهما على تعزيز دورها كمنصة دولية رائدة للتعاون الاقتصادي، والعمل معًا على تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع على الجميع، ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية على أساس توافق الآراء كمبدأ أساسي لعمل هذا المنتدى، وتوجيه النظام العالمي نحو تنمية عادلة ومتوازنة وعقلانية في جميع أبعاده الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتبدي الأطراف استعدادها للإسهام بشكل كبير في نجاح عمل مجموعة العشرين بقيادة جنوب أفريقيا في عام 2025".

وأضاف البيان: "تعرب الأطراف عن قلقها إزاء الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، سواء على أراضيها الوطنية أو خارج هذه الأراضي والتي تهدد أمن الدول الأخرى والمناطق ذات الصلة، وتطالب بوقف مثل هذه الأنشطة".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية
أمس, 20:16 GMT
وتابع: "تُعرب روسيا والصين عن قلقهما البالغ إزاء سياسة المواجهة وخطابها المنتهج من قِبَل الدول فرادى وجماعاتها. ويدعو الطرفان إلى وضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يُقوّض البنية الأمنية الراسخة في مختلف مناطق العالم، ويُنشئ خطوطا فاصلة مصطنعة بين الدول، ويُؤجج المواجهة بين الكتل".

وأضاف البيان: "الأطراف مقتنعة بأنه من أجل تسوية مستدامة وطويلة الأمد للأزمة الأوكرانية، من الضروري القضاء على أسبابها الجذرية، مع احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة برمتها وتكاملها وترابطها، ومبدأ عدم تجزئة الأمن، مع مراعاة المصالح والمخاوف المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن. واسترشادًا بذلك، تدعم الأطراف جميع الجهود التي تُسهم في إرساء السلام".

وأضاف البيان: "يعتزم الطرفان زيادة التعاون وتعزيز التنسيق من أجل مواجهة مسار واشنطن المتمثل في "الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين بشكل حاسم".
وأوضح البيان أن "الأطراف أكدوا على أهمية الحفاظ على العلاقات البناءة بين القوى الكبرى، بما في ذلك معالجة القضايا الاستراتيجية العالمية".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".
بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала