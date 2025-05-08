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بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
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شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مؤكدا على الجهود المشتركة مع روسيا في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:48+0000
2025-05-08T07:48+0000
الصين
عيد النصر
روسيا
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وقال شي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "يسرني للغاية زيارة روسيا مجددًا بدعوة من صديقي الرئيس (فلاديمير) بوتين، والمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".
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الصين, عيد النصر, روسيا
الصين, عيد النصر, روسيا

شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى

07:48 GMT 08.05.2025
© Sputnikالرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مؤكدا على الجهود المشتركة مع روسيا في سبيل الدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى.
وقال شي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "يسرني للغاية زيارة روسيا مجددًا بدعوة من صديقي الرئيس (فلاديمير) بوتين، والمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف شي أن الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن حقيقة تاريخ الحرب الوطنية العظمى.
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