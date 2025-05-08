https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مؤكدا على الجهود المشتركة مع روسيا في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:48+0000
2025-05-08T07:48+0000
2025-05-08T07:48+0000
الصين
عيد النصر
روسيا
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وقال شي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "يسرني للغاية زيارة روسيا مجددًا بدعوة من صديقي الرئيس (فلاديمير) بوتين، والمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".
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الصين, عيد النصر, روسيا
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
يتبع
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مؤكدا على الجهود المشتركة مع روسيا في سبيل الدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى.
وقال شي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "يسرني للغاية زيارة روسيا مجددًا بدعوة من صديقي الرئيس (فلاديمير) بوتين، والمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف شي أن الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن حقيقة تاريخ الحرب الوطنية العظمى.