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https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-شكلتا-روح-التعاون-الاستراتيجي-في-العصر-الجديد-1100279465.html
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بأن الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية وستقاومان الهيمنة وسياسات القوة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T17:34+0000
2025-05-07T17:34+0000
روسيا
الصين
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال جين بينغ، في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية: "الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك على النتيجة المنتصرة للحرب العالمية الثانية وتعارضان الهيمنة وسياسات القوة"، ودعا الرئيس الصيني إلى "بذل جهود مشتركة لتعزيز السرد التاريخي الصحيح بشأن الحرب العالمية الثانية، برسالة قوية حول دعم العدالة العالمية".وأوضح شي جين بينغ أنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html
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روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر

شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد

17:34 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين
الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بأن الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية وستقاومان الهيمنة وسياسات القوة.
وقال جين بينغ، في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية: "الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك على النتيجة المنتصرة للحرب العالمية الثانية وتعارضان الهيمنة وسياسات القوة"، ودعا الرئيس الصيني إلى "بذل جهود مشتركة لتعزيز السرد التاريخي الصحيح بشأن الحرب العالمية الثانية، برسالة قوية حول دعم العدالة العالمية".

وأضاف شي جين بينغ، أن "الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد".

أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
15:50 GMT
وأوضح شي جين بينغ أنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
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