https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-شكلتا-روح-التعاون-الاستراتيجي-في-العصر-الجديد-1100279465.html

شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد

شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بأن الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية وستقاومان الهيمنة وسياسات القوة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T17:34+0000

2025-05-07T17:34+0000

2025-05-07T17:34+0000

روسيا

الصين

الذكرى الثمانين للنصر

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وقال جين بينغ، في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية: "الصين وروسيا ستحافظان بشكل مشترك على النتيجة المنتصرة للحرب العالمية الثانية وتعارضان الهيمنة وسياسات القوة"، ودعا الرئيس الصيني إلى "بذل جهود مشتركة لتعزيز السرد التاريخي الصحيح بشأن الحرب العالمية الثانية، برسالة قوية حول دعم العدالة العالمية".وأوضح شي جين بينغ أنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.

https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html

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روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر