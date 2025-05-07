https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html

زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو

زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو

سبوتنيك عربي

بدأ عدد من زعماء العالم، اليوم الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T15:50+0000

2025-05-07T15:50+0000

2025-05-07T16:20+0000

الذكرى الثمانين للنصر

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ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".من المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو للمشاركة في الفعاليات التذكارية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وهبطت طائرة الزعيم البرازيلي في مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ووصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى روسيا، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية يوم 9 مايو الجاري.وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصربي، سيناقشان العلاقات الثنائية والوضع في البلقان، في اجتماع يوم 9 مايو الجاري.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى العاصمة موسكو، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى مادورو في روسيا، للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.ووصل رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى روسيا، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي ساسو نغيسو، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصل الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية يوم 9 مايو الجاري.ووصل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى روسيا، يوم الأحد الماضي، في إطار زيارته إلى روسيا، والتي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وزار الرئيس الكوبي مدينة سانت بطرسبورغ، حيث عقد عددًا من الاجتماعات وحضر عددًا من الفعاليات.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الكرملين.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكوخبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن