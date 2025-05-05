زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو

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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
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الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
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نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين سيشاركون في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, عيد النصر, موسكو, موسكو, الكرملين, инфографика
انفوجرافيك, عيد النصر, موسكو, موسكو, الكرملين, инфографика

زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو

12:17 GMT 05.05.2025
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تقدم وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين سيشاركون في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب العاصمة الروسية موسكو في 9 مايو/أيار المقبل.
زعماء العالم الذين سيحضرون عرض عيد النصر يوم 9 مايو في موسكو - سبوتنيك عربي
زعماء العالم الذين سيحضرون عرض عيد النصر يوم 9 مايو في موسكو - سبوتنيك عربي
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