https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين سيشاركون في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:17+0000
2025-05-05T12:17+0000
2025-05-05T12:17+0000
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انفوجرافيك, عيد النصر, موسكو, موسكو, الكرملين, инфографика
انفوجرافيك, عيد النصر, موسكو, موسكو, الكرملين, инфографика
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
تقدم وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين سيشاركون في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب العاصمة الروسية موسكو في 9 مايو/أيار المقبل.