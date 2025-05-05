https://sarabic.ae/20250505/خبير-الذكرى-الثمانين-للنصر-تؤكد-هزيمة-النازية-المتجددة-1100182279.html

خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

سبوتنيك عربي

تناول الخبير في العلاقات الدولية وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، الدكتور عبدو اللقيس، الذكرى الثمانين للنصر، مشيرا إلى هزيمة المشروع النازي... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T12:40+0000

2025-05-05T12:40+0000

2025-05-05T12:40+0000

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وفي ما يتعلق بالحشد الدولي للمشاركة في ذكرى النصر، خصوصا حضور الرئيس الصيني، أوضح اللقيس في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الشراكة الروسية-الصينية تسهم في الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتضعف من هيمنة القطب الواحد وما يرافقها من فوضى واضطراب".ولفت اللقيس إلى وجود انقسام عمودي داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة، يسهم في تعميق الأزمة الداخلية ويترجم من خلال ازدواجية مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني. وأشار اللقيس إلى التصريحات الغربية بشأن احتمال تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رد عليها بتحذيرات دقيقة وبأسلوب دبلوماسي رفيع، مؤكدا "استعداد بلاده لاستخدام السلاح النووي إذا ما تعرض أمنها القومي للخطر".وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في رومانيا، علق اللقيس على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي تؤكد أن "الشعب الروماني بدأ ينفر من سياسة الارتماء في أحضان الناتو، التي تفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على البلاد".وفي السياق ذاته، رأى عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، أن "وعود ترامب بوقف الحروب، إلى جانب شعار "أمريكا أولاً"، تحولت بعد وصوله إلى السلطة إلى حرب تجارية شاملة قد تدفع العالم نحو صراعات مدمرة وغير مسبوقة". ولفت إلى أن "التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان، قد يتطور إلى مواجهة عسكرية في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في نهجها التصعيدي".الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول

https://sarabic.ae/20250505/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-أوروبا-وكييف-تحاولان-إفساد-الاحتفال-بالذكرى-الثمانين-للنصر-1100180141.html

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