خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250505/خبير-الذكرى-الثمانين-للنصر-تؤكد-هزيمة-النازية-المتجددة-1100182279.html
خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
سبوتنيك عربي
تناول الخبير في العلاقات الدولية وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، الدكتور عبدو اللقيس، الذكرى الثمانين للنصر، مشيرا إلى هزيمة المشروع النازي... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:40+0000
2025-05-05T12:40+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104537/58/1045375862_0:112:2813:1694_1920x0_80_0_0_b6210bdc4a48cf09ebba55f01726a79e.jpg
وفي ما يتعلق بالحشد الدولي للمشاركة في ذكرى النصر، خصوصا حضور الرئيس الصيني، أوضح اللقيس في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الشراكة الروسية-الصينية تسهم في الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتضعف من هيمنة القطب الواحد وما يرافقها من فوضى واضطراب".ولفت اللقيس إلى وجود انقسام عمودي داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة، يسهم في تعميق الأزمة الداخلية ويترجم من خلال ازدواجية مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني. وأشار اللقيس إلى التصريحات الغربية بشأن احتمال تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رد عليها بتحذيرات دقيقة وبأسلوب دبلوماسي رفيع، مؤكدا "استعداد بلاده لاستخدام السلاح النووي إذا ما تعرض أمنها القومي للخطر".وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في رومانيا، علق اللقيس على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي تؤكد أن "الشعب الروماني بدأ ينفر من سياسة الارتماء في أحضان الناتو، التي تفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على البلاد".وفي السياق ذاته، رأى عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، أن "وعود ترامب بوقف الحروب، إلى جانب شعار "أمريكا أولاً"، تحولت بعد وصوله إلى السلطة إلى حرب تجارية شاملة قد تدفع العالم نحو صراعات مدمرة وغير مسبوقة". ولفت إلى أن "التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان، قد يتطور إلى مواجهة عسكرية في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في نهجها التصعيدي".الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
https://sarabic.ae/20250505/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-أوروبا-وكييف-تحاولان-إفساد-الاحتفال-بالذكرى-الثمانين-للنصر-1100180141.html
https://sarabic.ae/20250505/مدونون-من-نحو-20-دولة-يقومون-بجولة-في-روسيا-بمناسبة-ذكرى-النصر-على-النازية----1100181250.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104537/58/1045375862_202:0:2609:1805_1920x0_80_0_0_3c86bb2803fe289b8b77e9024e8e76c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

12:40 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الخبير في العلاقات الدولية وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، الدكتور عبدو اللقيس، الذكرى الثمانين للنصر، مشيرا إلى هزيمة المشروع النازي بصيغته المتجددة، وإلى أن "محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للسطو على ثروات العالم باتت تأخذ أشكالا جديدة، وتواجه بقوة ووعي من قبل الشعوب الحرة".
وفي ما يتعلق بالحشد الدولي للمشاركة في ذكرى النصر، خصوصا حضور الرئيس الصيني، أوضح اللقيس في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الشراكة الروسية-الصينية تسهم في الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتضعف من هيمنة القطب الواحد وما يرافقها من فوضى واضطراب".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى لإعادة تموضعها ضمن النظام العالمي الجديد"، وأن "الحضور الدولي اللافت في موسكو يثير قلقها، مما يدفعها لاستخدام أدواتها، وعلى رأسها، فلاديمير زيلينسكي، الذي يسعى لضمان استمرار الغطاء الأوروبي والأمريكي لنظام كييف".

ولفت اللقيس إلى وجود انقسام عمودي داخل الدولة العميقة في الولايات المتحدة، يسهم في تعميق الأزمة الداخلية ويترجم من خلال ازدواجية مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني.
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر
12:15 GMT
وأشار اللقيس إلى التصريحات الغربية بشأن احتمال تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رد عليها بتحذيرات دقيقة وبأسلوب دبلوماسي رفيع، مؤكدا "استعداد بلاده لاستخدام السلاح النووي إذا ما تعرض أمنها القومي للخطر".

واعتبر اللقيس أن "الاتحاد الأوروبي بات في الرمق الأخير من حياته"، وأن "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل من حلف الناتو قد يؤدي إلى تفكيكه".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في رومانيا، علق اللقيس على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي تؤكد أن "الشعب الروماني بدأ ينفر من سياسة الارتماء في أحضان الناتو، التي تفرض ضغوطا اقتصادية متزايدة على البلاد".
تزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
مدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
12:26 GMT
وفي السياق ذاته، رأى عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، أن "وعود ترامب بوقف الحروب، إلى جانب شعار "أمريكا أولاً"، تحولت بعد وصوله إلى السلطة إلى حرب تجارية شاملة قد تدفع العالم نحو صراعات مدمرة وغير مسبوقة".

وأكد أن "الغرب بحاجة إلى موسكو"، مشيرا إلى أن "روسيا والصين قد تلعبان دور الوسيط بين الهند وباكستان، وأن المبادرة الدبلوماسية التي اقترحتها موسكو قد تلقى استجابة إيجابية".

ولفت إلى أن "التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان، قد يتطور إلى مواجهة عسكرية في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في نهجها التصعيدي".
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала