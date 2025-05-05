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مدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
مدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
سبوتنيك عربي
قام مدونون من 19 دولة بجولة في روسيا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة "روسمولوديوج" (الوكالة الفيدرالية... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:26+0000
2025-05-05T12:26+0000
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وجاء في رسالة لرئيس وكالة "روسمولوديوج" غريغوري غوروف، قوله: "بمناسبة عام حماة الوطن والذكرى الثمانين للنصر العظيم، ننظم جولة على الأماكن لـ35 مدونًا مشهورًا من 19 دولة... من المهم أن يشاهد ضيوفنا روسيا بأعينهم، ويتعرفوا على تاريخها وثقافتها، وأن يتمكنوا من مشاركة انطباعاتهم مع جمهورهم في الخارج".وأضاف غوروف: "نحن منفتحون على التعاون، ونحن على ثقة بأن هذه الصيغ ستتيح لضيوفنا الأجانب إظهار روسيا الحقيقية، التي ترحب بكل من يرغب في بناء عالم متعدد الأقطاب ومستقبل سعيد معنا".ونقلت الوكالة عن مدير عام إدارة مهرجان الشباب العالمي، قوله: "صمم برنامج جولة المدونين ليتمكن الشباب من الانغماس الكامل في أحداث الحرب الوطنية العظمى، ومعرفة الثمن الذي دفعه الشعب السوفييتي من أجل النصر على النازية".وذكرت وكالة "روسمولوديوج" أن المشاركين في جولة المدونة ذهبوا في مجموعات مختلفة على أربعة طرق: موسكو - مقاطعة فولغوغراد، سان بطرسبورغ - مقاطعة لينينغراد، سان بطرسبورغ - جمهورية كاريليا، موسكو - مقاطعة تولا.بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرضبوتين: يوم النصر عيد مقدس بالنسبة لشعبنا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار

مدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية

12:26 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورتزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020
تزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قام مدونون من 19 دولة بجولة في روسيا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة "روسمولوديوج" (الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب).
وجاء في رسالة لرئيس وكالة "روسمولوديوج" غريغوري غوروف، قوله: "بمناسبة عام حماة الوطن والذكرى الثمانين للنصر العظيم، ننظم جولة على الأماكن لـ35 مدونًا مشهورًا من 19 دولة... من المهم أن يشاهد ضيوفنا روسيا بأعينهم، ويتعرفوا على تاريخها وثقافتها، وأن يتمكنوا من مشاركة انطباعاتهم مع جمهورهم في الخارج".
وأضاف غوروف: "نحن منفتحون على التعاون، ونحن على ثقة بأن هذه الصيغ ستتيح لضيوفنا الأجانب إظهار روسيا الحقيقية، التي ترحب بكل من يرغب في بناء عالم متعدد الأقطاب ومستقبل سعيد معنا".
وكما أشارت الوكالة الاتحادية لشؤون الشباب، فإن المشاركين في الجولة شملوا مدونين من فرنسا وبلجيكا وبيلاروسيا وجمهورية التشيك وفيتنام والولايات المتحدة ودول أخرى.
Участники акции Бессмертный полк в Риме - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
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ونقلت الوكالة عن مدير عام إدارة مهرجان الشباب العالمي، قوله: "صمم برنامج جولة المدونين ليتمكن الشباب من الانغماس الكامل في أحداث الحرب الوطنية العظمى، ومعرفة الثمن الذي دفعه الشعب السوفييتي من أجل النصر على النازية".
وأضاف: "سيزور المدونون الأجانب خمس مدن ذات تاريخ بطولي، حيث سيتعرفون على أحداث رئيسية من الحرب، ويزورون النصب التذكارية، ويشاركون في فعاليات تذكارية متنوعة، ومسيرات النصر، وغيرها الكثير. لن يتعرفوا فقط على تاريخ بلادنا، بل سيشاركون أيضًا جمهورهم، الذي يتجاوز عدد متابعيه 42 مليون شخص".
المشاركون في مسيرة الفوج الخالد في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أمام مبنى السفارة الروسية. وشارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
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وذكرت وكالة "روسمولوديوج" أن المشاركين في جولة المدونة ذهبوا في مجموعات مختلفة على أربعة طرق: موسكو - مقاطعة فولغوغراد، سان بطرسبورغ - مقاطعة لينينغراد، سان بطرسبورغ - جمهورية كاريليا، موسكو - مقاطعة تولا.
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