"ذكرى لا تموت"... موكب "الفوج الخالد" يجوب شوارع الصين... صور

مسيرة "الفوج الخالد" في بكين إحياءً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. في الصف الأمامي، في المنتصف: السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف. شارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
مسيرة "الفوج الخالد" في بكين إحياءً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. في الصف الأمامي، في المنتصف: السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف. شارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أمام مبنى السفارة الروسية. وشارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أمام مبنى السفارة الروسية. وشارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
صورة تظهر المتوافدين في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
صورة تظهر المتوافدين في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
مشاركون يرفعون اللافتات في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
مشاركون يرفعون اللافتات في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين احتفالاً بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
عزف موسيقيون خلال مسيرة "الفوج الخالد" في بكين إحياءً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. شارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
عزف موسيقيون خلال مسيرة "الفوج الخالد" في بكين إحياءً للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. شارك في المسيرة أكثر من 1200 شخص، من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وأحفاد الجنود السوفييت والصينيين الذين شاركوا في المعارك.
مشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صورا للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
مشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صورا للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.