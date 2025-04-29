https://sarabic.ae/20250429/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-منتدى-التراث-العظيم---المستقبل-المشترك-في-فولغوغراد-1099998417.html
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T13:03+0000
2025-04-29T13:03+0000
2025-04-29T13:18+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال كلمته: "مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد). في ستالينغراد تم الوصول إلى نقطة تحول أساسية في الحرب، ووجهت ضربة حاسمة للآلة النازية".وأضاف بوتين أن روسيا تتوقع مشاركة تشكيلات الفرق العسكرية من العديد من الدول المشاركة في منتدى فولغوغراد في العرض العسكري في موسكو في 9 مايو/أيار.وأوضح بوتين أنه تم اعتماد أكثر من 10 قوانين اتحادية بشأن الموضوعات التاريخية والذكرية في روسيا في السنوات الأخيرة.ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكاليل الزهور عند الشعلة الخالدة في قاعة المجد العسكري، وعند قبر المارشال تشويكوف في ماماييف كورغان.
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بويتن ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
سبوتنيك عربي
بويتن ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
2025-04-29T13:03+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, عيد النصر, видео
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, عيد النصر, видео
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
13:03 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 29.04.2025)
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في مدينة فولغوغراد الروسية.
وقال بوتين خلال كلمته: "مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد). في ستالينغراد تم الوصول إلى نقطة تحول أساسية في الحرب، ووجهت ضربة حاسمة للآلة النازية".
وأضاف بوتين أن روسيا تتوقع مشاركة تشكيلات الفرق العسكرية من العديد من الدول المشاركة في منتدى فولغوغراد في العرض العسكري في موسكو في 9 مايو/أيار.
وأوضح بوتين أنه تم اعتماد أكثر من 10 قوانين اتحادية بشأن الموضوعات التاريخية والذكرية في روسيا في السنوات الأخيرة.
ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكاليل الزهور عند الشعلة الخالدة في قاعة المجد العسكري، وعند قبر المارشال تشويكوف في ماماييف كورغان.