https://sarabic.ae/20250429/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-منتدى-التراث-العظيم---المستقبل-المشترك-في-فولغوغراد-1099998417.html

بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد

بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد

سبوتنيك عربي

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T13:03+0000

2025-04-29T13:03+0000

2025-04-29T13:18+0000

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وقال بوتين خلال كلمته: "مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد). في ستالينغراد تم الوصول إلى نقطة تحول أساسية في الحرب، ووجهت ضربة حاسمة للآلة النازية".وأضاف بوتين أن روسيا تتوقع مشاركة تشكيلات الفرق العسكرية من العديد من الدول المشاركة في منتدى فولغوغراد في العرض العسكري في موسكو في 9 مايو/أيار.وأوضح بوتين أنه تم اعتماد أكثر من 10 قوانين اتحادية بشأن الموضوعات التاريخية والذكرية في روسيا في السنوات الأخيرة.ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكاليل الزهور عند الشعلة الخالدة في قاعة المجد العسكري، وعند قبر المارشال تشويكوف في ماماييف كورغان.

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بويتن ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد سبوتنيك عربي بويتن ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد 2025-04-29T13:03+0000 true PT1S

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