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بوتين: الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد
بوتين: الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T08:22+0000
2025-04-02T08:22+0000
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جاء هذا خلال كلمة التهنئة التي وجهها بوتين إلى المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، حيث أكد بوتين أن الإجراءات المشتركة للبلدين تضمن تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية.وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "في ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، تضمن الإجراءات المشتركة بين الجانبين الروسي والبيلاروسي تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية".وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "سبوتنيك"، بمناسبة يوم وحدة شعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي يُحتفل به في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري: "تتمتع بيلاروسيا وروسيا بإمكانيات هائلة في جميع مجالات التعاون تقريبًا. ورغم النجاحات الكبيرة، التي تحققت بالفعل في بناء الاتحاد، لا تزال الإمكانات غير المستغلة هائلة. لدينا ما نعمل عليه ونسعى إليه".وأشار المكتب الإعلامي في وزارة الخارجة البيلاروسية، إلى أنه "في الفترة من 2021-2023 وحدها، ومن خلال الجهود المشتركة، نفذت مينسك وموسكو، بشكل كامل تقريبًا، 28 برنامجًا اتحاديًا لتطوير التكامل"، مؤكدًا أن "البرامج يهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة اقتصادية واحدة وضمان ظروف متساوية للنشاط الاقتصادي".وأوضح أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، كانت إلى روسيا، إذ تعتبر الزيارة المؤشر الأكثر وضوحًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وفد بيلاروسي يزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للمسيراتلوكاشينكو يدعو بوتين وترامب وزيلينسكي لإجراء محادثات في بلاده
https://sarabic.ae/20250402/الخارجية-البيلاروسية-إمكانات-تطوير-التعاون-بين-مينسك-وموسكو-لا-تزال-هائلة-1099147293.html
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-لن-تسمح-بالتعدي-على-سيادتها-وستحمي-مصالحها-1099010549.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين

بوتين: الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد

08:22 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد.
جاء هذا خلال كلمة التهنئة التي وجهها بوتين إلى المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، حيث أكد بوتين أن الإجراءات المشتركة للبلدين تضمن تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية.
وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "في ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، تضمن الإجراءات المشتركة بين الجانبين الروسي والبيلاروسي تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية".
وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو، لا تزال هائلة.
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وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "سبوتنيك"، بمناسبة يوم وحدة شعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي يُحتفل به في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري: "تتمتع بيلاروسيا وروسيا بإمكانيات هائلة في جميع مجالات التعاون تقريبًا. ورغم النجاحات الكبيرة، التي تحققت بالفعل في بناء الاتحاد، لا تزال الإمكانات غير المستغلة هائلة. لدينا ما نعمل عليه ونسعى إليه".
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وأشار المكتب الإعلامي في وزارة الخارجة البيلاروسية، إلى أنه "في الفترة من 2021-2023 وحدها، ومن خلال الجهود المشتركة، نفذت مينسك وموسكو، بشكل كامل تقريبًا، 28 برنامجًا اتحاديًا لتطوير التكامل"، مؤكدًا أن "البرامج يهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة اقتصادية واحدة وضمان ظروف متساوية للنشاط الاقتصادي".
وأوضح أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، كانت إلى روسيا، إذ تعتبر الزيارة المؤشر الأكثر وضوحًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
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