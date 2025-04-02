https://sarabic.ae/20250402/الخارجية-البيلاروسية-إمكانات-تطوير-التعاون-بين-مينسك-وموسكو-لا-تزال-هائلة-1099147293.html

الخارجية البيلاروسية: إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة

الخارجية البيلاروسية: إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T03:11+0000

2025-04-02T03:11+0000

2025-04-02T03:11+0000

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مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم وحدة شعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي يُحتفل به في الثاني من نيسان/أبريل: "تتمتع بيلاروسيا وروسيا بإمكانيات هائلة في جميع مجالات التعاون تقريبًا. ورغم النجاحات الكبيرة التي تحققت بالفعل في بناء الاتحاد، لا تزال الإمكانات غير المستغلة هائلة. لدينا ما نعمل عليه ونسعى إليه".وأشار إلى أنه في الفترة 2021-2023 وحدها، ومن خلال الجهود المشتركة "نفذت مينسك وموسكو بشكل كامل تقريبًا 28 برنامجًا اتحاديًا لتطوير التكامل"، مؤكدًا أن "البرامج تهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة اقتصادية واحدة وضمان ظروف متساوية للنشاط الاقتصادي".ولفت المكتب الإعلامي إلى إبرام الاتفاقيات بشأن المبادئ العامة لفرض الضرائب غير المباشرة وتعميق التعاون بين السلطات الجمركية ساهم في مزامنة الأنظمة الضريبية والجمركية، قائلاً إن "أحد الجوانب المهمة لعملية التكامل كان توحيد القطاع المالي من حيث تقريب أنظمة الدفع وتحسين تبادل المعلومات المالية عبر الحدود".وأوضح أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعد إعادة انتخابه لمنصبه كانت إلى روسيا هي بالفعل المؤشر الأكثر وضوحًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية.

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