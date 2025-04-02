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الخارجية البيلاروسية: إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة
الخارجية البيلاروسية: إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T03:11+0000
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مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم وحدة شعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي يُحتفل به في الثاني من نيسان/أبريل: "تتمتع بيلاروسيا وروسيا بإمكانيات هائلة في جميع مجالات التعاون تقريبًا. ورغم النجاحات الكبيرة التي تحققت بالفعل في بناء الاتحاد، لا تزال الإمكانات غير المستغلة هائلة. لدينا ما نعمل عليه ونسعى إليه".وأشار إلى أنه في الفترة 2021-2023 وحدها، ومن خلال الجهود المشتركة "نفذت مينسك وموسكو بشكل كامل تقريبًا 28 برنامجًا اتحاديًا لتطوير التكامل"، مؤكدًا أن "البرامج تهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة اقتصادية واحدة وضمان ظروف متساوية للنشاط الاقتصادي".ولفت المكتب الإعلامي إلى إبرام الاتفاقيات بشأن المبادئ العامة لفرض الضرائب غير المباشرة وتعميق التعاون بين السلطات الجمركية ساهم في مزامنة الأنظمة الضريبية والجمركية، قائلاً إن "أحد الجوانب المهمة لعملية التكامل كان توحيد القطاع المالي من حيث تقريب أنظمة الدفع وتحسين تبادل المعلومات المالية عبر الحدود".وأوضح أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعد إعادة انتخابه لمنصبه كانت إلى روسيا هي بالفعل المؤشر الأكثر وضوحًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20250205/بوتين-يقدم-معاهدة-الضمانات-الأمنية-مع-بيلاروسيا-إلى-مجلس-الدوما-1097508768.html
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الخارجية البيلاروسية: إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة

03:11 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن إمكانات تطوير التعاون بين مينسك وموسكو لا تزال هائلة.
مينسك - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم وحدة شعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي يُحتفل به في الثاني من نيسان/أبريل: "تتمتع بيلاروسيا وروسيا بإمكانيات هائلة في جميع مجالات التعاون تقريبًا. ورغم النجاحات الكبيرة التي تحققت بالفعل في بناء الاتحاد، لا تزال الإمكانات غير المستغلة هائلة. لدينا ما نعمل عليه ونسعى إليه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
بوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدوما
5 فبراير, 15:37 GMT
وأشار إلى أنه في الفترة 2021-2023 وحدها، ومن خلال الجهود المشتركة "نفذت مينسك وموسكو بشكل كامل تقريبًا 28 برنامجًا اتحاديًا لتطوير التكامل"، مؤكدًا أن "البرامج تهدف في المقام الأول إلى خلق مساحة اقتصادية واحدة وضمان ظروف متساوية للنشاط الاقتصادي".
ولفت المكتب الإعلامي إلى إبرام الاتفاقيات بشأن المبادئ العامة لفرض الضرائب غير المباشرة وتعميق التعاون بين السلطات الجمركية ساهم في مزامنة الأنظمة الضريبية والجمركية، قائلاً إن "أحد الجوانب المهمة لعملية التكامل كان توحيد القطاع المالي من حيث تقريب أنظمة الدفع وتحسين تبادل المعلومات المالية عبر الحدود".
وأوضح أن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعد إعادة انتخابه لمنصبه كانت إلى روسيا هي بالفعل المؤشر الأكثر وضوحًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية.
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