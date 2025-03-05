https://sarabic.ae/20250305/لوكاشينكو-يدعو-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لإجراء-محادثات-في-بلاده-1098396095.html
لوكاشينكو يدعو بوتين وترامب وزيلينسكي لإجراء محادثات في بلاده
لوكاشينكو يدعو بوتين وترامب وزيلينسكي لإجراء محادثات في بلاده
سبوتنيك عربي
يعتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في حال تمت الفترة المقبلة، كون التأييد الشعبي له منخفض... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T01:49+0000
2025-03-05T01:49+0000
2025-03-05T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
ترامب
زيلينسكي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_0844b2804d88b158f347f8c10a94a2ec.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو في مقابلة مع المدون الأمريكي، ماريو نوفال، نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لم يكن لدى زيلينسكي قط 40%، ولديه الآن من 14 إلى 17%، وليس 57% كما يقولون".وأكد أن "نسبة التأييد الشعبي له الآن من 14 إلى 17 بالمئة وسوف يخسر هذه الانتخابات".وتابع، "كان الوعد الأكثر أهمية هو إنهاء الحرب. لكنه في الواقع فعل كل ما بوسعه لتأجيج نار الحرب".ودعا الرئيس البيلاروسي رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات.وقال لوكاشينكو ، "نحن بحاجة إلى التفاوض. إذا كنت تريد، تعال، إنه قريب... نصف ساعة بالطائرة، تعال، سنجلس بهدوء، دون ضوضاء، دون صراخ، سنتفق. لذا أخبر ترامب، أنا في انتظاره هنا مع بوتين وزيلينسكي".وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن زيلينسكي ارتكب عدة أخطاء بسبب قلة خبرته. لكن الرئيس البيلاروسي أوضح أنه كان بإمكانه تجنبها لو لم يتسرع و أستمع إلى توصيات الخبراء.
https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e1a803a19d66d5782821193f6d5adc62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي, روسيا
ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي, روسيا
لوكاشينكو يدعو بوتين وترامب وزيلينسكي لإجراء محادثات في بلاده
01:49 GMT 05.03.2025 (تم التحديث: 01:51 GMT 05.03.2025)
يعتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في حال تمت الفترة المقبلة، كون التأييد الشعبي له منخفض جدا .
مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو في مقابلة مع المدون الأمريكي، ماريو نوفال، نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لم يكن لدى زيلينسكي قط 40%، ولديه الآن من 14 إلى 17%، وليس 57% كما يقولون".
وأكد أن "نسبة التأييد الشعبي له الآن من 14 إلى 17 بالمئة وسوف يخسر هذه الانتخابات
".
وتابع، "كان الوعد الأكثر أهمية هو إنهاء الحرب. لكنه في الواقع فعل كل ما بوسعه لتأجيج نار الحرب".
ودعا الرئيس البيلاروسي رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات.
وقال لوكاشينكو ، "نحن بحاجة إلى التفاوض. إذا كنت تريد، تعال، إنه قريب... نصف ساعة بالطائرة، تعال، سنجلس بهدوء، دون ضوضاء، دون صراخ، سنتفق. لذا أخبر ترامب، أنا في انتظاره هنا مع بوتين وزيلينسكي".
ولفت إلى أن زيلينسكي "أطلق العديد من الوعود، وأهمها إنهاء الصراع، لكنه في الواقع جعل الوضع أسوأ. لقد أوصل زيلينسكي الصراع في أوكرانيا إلى مستوى غير عادي".
وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن زيلينسكي ارتكب عدة أخطاء بسبب قلة خبرته. لكن الرئيس البيلاروسي أوضح أنه كان بإمكانه تجنبها لو لم يتسرع و أستمع إلى توصيات الخبراء.