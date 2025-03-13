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بوتين يعقد اجتماعا مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو
بوتين يعقد اجتماعا مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يناقش رئيسا البلدين... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T12:22+0000
2025-03-13T13:00+0000
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وتجري حاليا في الكرملين مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها لوكاشينكو إلى موسكو بعد الانتخابات الأخيرة في بيلاروسيا.وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن روسيا وبيلاروسيا تتطوران في المجال الاقتصادي بأفضل طريقة ممكنة، على الرغم من كل الصعوبات. وبدوره، أكد لوكاشينكو أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا، وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية، وأردف قائلا: "لطالما فكرتُ فيما يمكن قوله عن علاقاتنا. لقد وصلت إلى مستوى عالٍ جدًا. لقد حافظنا على بنية فريدة من نوعها، وهي دولة الاتحاد، لم يشهد التاريخ لها مثيلًا".أما في ما يتعلق بالملف الأوكراني أشار لوكاشينكو إلى أن بوتين سيتحدث مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يومي الخميس والجمعة، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "سيتحدث فلاديمير فلاديميروفيتش اليوم وغدا مع ممثلين، مبعوثي ترامب، حول هذا الموضوع، وهناك الكثير من الأسئلة هناك، بالإضافة إلى الهدنة التي مدتها 30 يوما، ويجب تقييم هذا الأمر ككل واتخاذ القرارات المناسبة". وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أن مقاطعة كورسك سيتم تحريرها نهائيا خلال أيام قليلة.ووفقا للوكاشينكو فإن كييف على الأرجح لن توافق على وقف إطلاق النار في منطقة شرق أوكرانيا، لكن ذلك ربما يعتمد على رفض موسكو. وتابع: "إذا كانت هذه هدنة، فسيتوقف كل شيء ولن يكون هناك أي تحرك. لكن على الأرجح لن يوافق الأوكرانيون على هذا... يقولون إنهم يوافقون لمدة 30 يومًا. أما الروس، فإذا كانت لمدة 30 يومًا، فسيظل الاقتصاد يعمل، وسيعمل المجمع الصناعي العسكري. سينتجون الأسلحة وما إلى ذلك. حسنًا، لن ننقلها إلى الجبهة، سنخزنها كلها في مستودع. لكن لا ينبغي أن يكون هناك أي تحرك في أوكرانيا، فهم ينقلون الأسلحة من الخارج. بمجرد أن يلاحظوا ذلك، فهذا انتهاك. لذلك، لا أعتقد أن الأوكرانيين سيوافقون على هذا، بل يعتقدون أن الروس سيرفضونه، وستكون لديهم هذه الورقة الرابحة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي) ترامب".وخلص لوكاشينكو إلى أن روسيا وبيلاروسيا ستنسقان مواقفهما في المفاوضات، مؤكدا أن بيلاروسيا تصنع حاليا منصات إطلاق لصواريخ "أوريشنيك" وتنتظر الحصول على صواريخ من روسيا.بوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدومابوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
https://sarabic.ae/20250305/لوكاشينكو-يدعو-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لإجراء-محادثات-في-بلاده-1098396095.html
https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html
https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, العالم

بوتين يعقد اجتماعا مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو

12:22 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 13:00 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يناقش رئيسا البلدين القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الدولية الراهنة.
وتجري حاليا في الكرملين مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها لوكاشينكو إلى موسكو بعد الانتخابات الأخيرة في بيلاروسيا.
وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن روسيا وبيلاروسيا تتطوران في المجال الاقتصادي بأفضل طريقة ممكنة، على الرغم من كل الصعوبات.

وأضاف: "في اقتصادنا، يتطور كل شيء على أفضل وجه، رغم كل الصعوبات المتعلقة بالسياسة الخارجية. نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5.7% ووصل إلى مستوى قياسي. وفقًا لإحصاءاتكم، تجاوز 51 مليار دولار، بينما يقل قليلاً عن 50 مليارًا، وفقًا للإحصاءات الروسية، ومع ذلك، فهو مستوى قياسي، وفقًا لكلا الإحصائيتين".

المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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5 مارس, 01:49 GMT
وبدوره، أكد لوكاشينكو أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا، وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية، وأردف قائلا: "لطالما فكرتُ فيما يمكن قوله عن علاقاتنا. لقد وصلت إلى مستوى عالٍ جدًا. لقد حافظنا على بنية فريدة من نوعها، وهي دولة الاتحاد، لم يشهد التاريخ لها مثيلًا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية هي انعكاس جيد لهذه العلاقات. وأضاف: "في كل عام، ورغم كل المشاكل، كانت وستظل هذه المشاكل، ونحن في نمو مستمر. وهذا يدل على أننا نسير في اتجاه طبيعي".
أما في ما يتعلق بالملف الأوكراني أشار لوكاشينكو إلى أن بوتين سيتحدث مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يومي الخميس والجمعة، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
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لوكاشينكو يحدد مكان نشر منظومة "أوريشنيك" الروسية في بيلاروسيا
26 يناير, 15:16 GMT
وقال لوكاشينكو للصحفيين: "سيتحدث فلاديمير فلاديميروفيتش اليوم وغدا مع ممثلين، مبعوثي ترامب، حول هذا الموضوع، وهناك الكثير من الأسئلة هناك، بالإضافة إلى الهدنة التي مدتها 30 يوما، ويجب تقييم هذا الأمر ككل واتخاذ القرارات المناسبة". وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أن مقاطعة كورسك سيتم تحريرها نهائيا خلال أيام قليلة.
ووفقا للوكاشينكو فإن كييف على الأرجح لن توافق على وقف إطلاق النار في منطقة شرق أوكرانيا، لكن ذلك ربما يعتمد على رفض موسكو. وتابع: "إذا كانت هذه هدنة، فسيتوقف كل شيء ولن يكون هناك أي تحرك. لكن على الأرجح لن يوافق الأوكرانيون على هذا... يقولون إنهم يوافقون لمدة 30 يومًا. أما الروس، فإذا كانت لمدة 30 يومًا، فسيظل الاقتصاد يعمل، وسيعمل المجمع الصناعي العسكري. سينتجون الأسلحة وما إلى ذلك. حسنًا، لن ننقلها إلى الجبهة، سنخزنها كلها في مستودع. لكن لا ينبغي أن يكون هناك أي تحرك في أوكرانيا، فهم ينقلون الأسلحة من الخارج. بمجرد أن يلاحظوا ذلك، فهذا انتهاك. لذلك، لا أعتقد أن الأوكرانيين سيوافقون على هذا، بل يعتقدون أن الروس سيرفضونه، وستكون لديهم هذه الورقة الرابحة التي تحدث عنها (الرئيس الأمريكي) ترامب".
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال السياسات الخارجية والدفاعية وسط ضغوط غير مسبوقة
8 ديسمبر 2024, 15:08 GMT
وخلص لوكاشينكو إلى أن روسيا وبيلاروسيا ستنسقان مواقفهما في المفاوضات، مؤكدا أن بيلاروسيا تصنع حاليا منصات إطلاق لصواريخ "أوريشنيك" وتنتظر الحصول على صواريخ من روسيا.
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