https://sarabic.ae/20250127/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بإعادة-انتخاباه-رئيسا-لجمهورية-بيلاروسيا-1097190952.html
بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاوسيا لفترة رئاسية جديدة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T07:57+0000
2025-01-27T07:57+0000
2025-01-27T08:13+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي ألكسندر لوكاشينكو، نهنئكم بإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. الفوز الحاسم في الانتخابات يشهد على مكانتكم ومصداقيتكم السياسية العالية ودعم الشعب للمسار الذي تنتهجه بيلاروسيا".وقال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء أمس الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.
https://sarabic.ae/20250127/نتائج-أولية-لوكاشينكو-يحصد-8682-من-الأصوات-في-انتخابات-رئاسة-بيلاروسيا-1097186914.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
07:57 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 27.01.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاوسيا لفترة رئاسية جديدة.
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي ألكسندر لوكاشينكو، نهنئكم بإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. الفوز الحاسم في الانتخابات يشهد على مكانتكم ومصداقيتكم السياسية العالية ودعم الشعب للمسار الذي تنتهجه بيلاروسيا".
وتابع بوتين: لقد تمكنا في الآونة الأخيرة من القيام بالكثير من أجل تعزيز العلاقات الودية بين موسكو ومينسك، وبطبيعة الحال، سنواصل العمل معا بشكل وثيق لمواصلة تطوير التعاون الروسي- البيلاروسي المتعدد الأوجه، وتحسين فعالية مؤسسات دولة الاتحاد وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي.
وقال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح كاربينكو في إفادة صحفية: "وفقًا للبيانات الأولية من اللجان الإقليمية ولجان مدينة مينسك، لوكاشينكو ألكسندر غريغوريفيتش - 86.82%".
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء أمس الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.