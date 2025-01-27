بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250127/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بإعادة-انتخاباه-رئيسا-لجمهورية-بيلاروسيا-1097190952.html
بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاوسيا لفترة رئاسية جديدة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T07:57+0000
2025-01-27T08:13+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_c7d66710b72e611781be2aac0a02933c.jpg
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي ألكسندر لوكاشينكو، نهنئكم بإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. الفوز الحاسم في الانتخابات يشهد على مكانتكم ومصداقيتكم السياسية العالية ودعم الشعب للمسار الذي تنتهجه بيلاروسيا".وقال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء أمس الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.
https://sarabic.ae/20250127/نتائج-أولية-لوكاشينكو-يحصد-8682-من-الأصوات-في-انتخابات-رئاسة-بيلاروسيا-1097186914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_39:0:2756:2038_1920x0_80_0_0_6cb28799cf81598e8b53a76f0ab61014.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا

07:57 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 27.01.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاوسيا لفترة رئاسية جديدة.
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي ألكسندر لوكاشينكو، نهنئكم بإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. الفوز الحاسم في الانتخابات يشهد على مكانتكم ومصداقيتكم السياسية العالية ودعم الشعب للمسار الذي تنتهجه بيلاروسيا".

وتابع بوتين: لقد تمكنا في الآونة الأخيرة من القيام بالكثير من أجل تعزيز العلاقات الودية بين موسكو ومينسك، وبطبيعة الحال، سنواصل العمل معا بشكل وثيق لمواصلة تطوير التعاون الروسي- البيلاروسي المتعدد الأوجه، وتحسين فعالية مؤسسات دولة الاتحاد وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي.

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
نتائج أولية.. لوكاشينكو يحصد 86.82% من الأصوات في انتخابات رئاسة بيلاروسيا
00:01 GMT
وقال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح كاربينكو في إفادة صحفية: "وفقًا للبيانات الأولية من اللجان الإقليمية ولجان مدينة مينسك، لوكاشينكو ألكسندر غريغوريفيتش - 86.82%".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء أمس الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала