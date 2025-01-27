https://sarabic.ae/20250127/نتائج-أولية-لوكاشينكو-يحصد-8682-من-الأصوات-في-انتخابات-رئاسة-بيلاروسيا-1097186914.html
نتائج أولية.. لوكاشينكو يحصد 86.82% من الأصوات في انتخابات رئاسة بيلاروسيا
نتائج أولية.. لوكاشينكو يحصد 86.82% من الأصوات في انتخابات رئاسة بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
قال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T00:01+0000
2025-01-27T00:01+0000
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سبوتنيك. وأوضح كاربينكو في إفادة صحفية: "وفقًا للبيانات الأولية من اللجان الإقليمية ولجان مدينة مينسك، لوكاشينكو ألكسندر جريجوريفيتش - 86.82%".أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.وقال كاربينكو: "في المجمل، شارك في التصويت 75.49%من المواطنين المدرجين في قوائم التصويت".ويشارك في المنافسة على منصب رئيس بيلاروسيا، خمسة مرشحين، وهم:بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بطاقات الاقتراع أيضًا على خيار "ضد الجميع".وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.وتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، المشاركين في التصويت.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار
نتائج أولية.. لوكاشينكو يحصد 86.82% من الأصوات في انتخابات رئاسة بيلاروسيا
قال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
سبوتنيك. وأوضح كاربينكو في إفادة صحفية: "وفقًا للبيانات الأولية من اللجان
الإقليمية ولجان مدينة مينسك، لوكاشينكو ألكسندر جريجوريفيتش - 86.82%".
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.
وقال كاربينكو: "في المجمل، شارك في التصويت 75.49%من المواطنين المدرجين في قوائم التصويت".
ويشارك في المنافسة على منصب رئيس بيلاروسيا، خمسة مرشحين، وهم:
1.
الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو
2.
زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أوليغ غايدوكيفيتش
3.
زعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري ألكسندر خيزنياك
4.
السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيرغي سيرانكوف
5.
المرشحة في الانتخابات السابقة، رائدة الأعمال، غير الحزبية، آنا كانوباتسكايا
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بطاقات الاقتراع أيضًا على خيار "ضد الجميع".
وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.
وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون
نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.
وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".
ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، المشاركين في التصويت.