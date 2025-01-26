https://sarabic.ae/20250126/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-البيلاروسية-تتجاوز-75---1097181638.html

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية تتجاوز 75%

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية تتجاوز 75%

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T15:25+0000

2025-01-26T15:25+0000

2025-01-26T15:25+0000

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097181437_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_876ffeddda345c78a60e73ce797e91d0.jpg

وقال كاربينكو: "في المجمل، شارك في التصويت 75.49%من المواطنين المدرجين في قوائم التصويت".ويشارك في المنافسة على منصب رئيس بيلاروسيا، خمسة مرشحين، وهم:بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بطاقات الاقتراع أيضًا على خيار "ضد الجميع".وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وبدوره، أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات".ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن.ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين.وتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، المشاركين في التصويت.مجلس الأمن البيلاروسي: مينسك مستعدة للرد على أي استفزازات خلال الانتخابات الرئاسيةبيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية

https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html

https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يعلق-على-إمكانية-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا--1097173618.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم