https://sarabic.ae/20250317/وفد-بيلاروسي-يزور-روسيا-قريبا-لدراسة-مقترحات-الإنتاج-المشترك-للمسيرات-1098706314.html
وفد بيلاروسي يزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للمسيرات
وفد بيلاروسي يزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للمسيرات
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، مكسيم أوريشكين، اليوم الاثنين، بأن وفدًا من بيلاروسيا سيزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للطائرات بدون... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T04:03+0000
2025-03-17T04:03+0000
2025-03-17T04:03+0000
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال أوريشكين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الوفد البيلاروسي سيصل الآن إلى روسيا وسيدرس جميع المقترحات المحددة (بشأن إنتاج الطائرات المسيرة المشترك)".وأضاف أن الوفد "سيتوصل إلى اتفاقيات محددة".في الأسبوع الماضي، تفقد الرئيس البيلاروسي معرضًا لأحدث الطائرات المسيرة الروسية في مينسك.وشارك أوريشكين في هذا الحدث، وصرح بأن روسيا اقترحت تنظيم إنتاج جميع المكونات الرئيسية لأنظمة الطائرات المسيرة في بيلاروسيا.
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
وفد بيلاروسي يزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للمسيرات
صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، مكسيم أوريشكين، اليوم الاثنين، بأن وفدًا من بيلاروسيا سيزور روسيا قريبا لدراسة مقترحات الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار.
موسكو – سبوتنيك. وقال أوريشكين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الوفد البيلاروسي سيصل الآن إلى روسيا وسيدرس جميع المقترحات المحددة (بشأن إنتاج الطائرات المسيرة المشترك)".
في الأسبوع الماضي، تفقد الرئيس البيلاروسي معرضًا لأحدث الطائرات المسيرة الروسية في مينسك.
وشارك أوريشكين في هذا الحدث، وصرح بأن روسيا اقترحت تنظيم إنتاج جميع المكونات الرئيسية لأنظمة الطائرات المسيرة في بيلاروسيا.