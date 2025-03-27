https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-لن-تسمح-بالتعدي-على-سيادتها-وستحمي-مصالحها-1099010549.html

بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها

بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T16:50+0000

2025-03-27T16:50+0000

2025-03-27T18:05+0000

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وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية (آركتيكا) "آركتيكا - أرض الحوار": "لن نسمح بالتعدي على سيادة بلادنا، وسنحمي مصالحنا الوطنية بشكل موثوق".ودعا بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي في مورمانسك إلى التعاون المتساوي في منطقة القطب الشمالي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول التي تتبنى نهجا مسؤولا تجاه قضايا التنمية.وأشار إلى أن الحوار مع الدول الغربية بشأن التعاون في مجال النظم البيئية في القطب الشمالي قد تم تقليصه.وأوضح بوتين أن التفاعل الدولي في المنطقة القطبية الشمالية متوتر اليوم جراء بعض الدول التي تتخذ من المواجهة نهجا لها.وأوضح بوتين أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لضم غرينلاند، قديمة وذات جذور تاريخية.ولفت بوتين إلى أن روسيا تعمل على تعزيز الأسطول الشمالي الروسي لخدمة التنمية في منطقة القطب الشمالي.وأوضح بوتين أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة الناتو.وأكد بوتين أن دول حلف شمال الأطلسي تنظر اليوم إلى أقصى الشمال باعتباره نقطة انطلاق لصراعات محتملة.وأكد بوتين أن روسيا ستضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد لأراضي القطب الشمالي ولن تسمح بالتعدي على سيادتها.وأكد أن المطارات في أقصى شمال روسيا بحاجة إلى التطوير، ومن الضروري الحفاظ على شبكة واسعة من الموانئ الجوية.واقترح بوتين إدراج تطوير البنية التحتية للبحر الأبيض المتوسط ​​ضمن مشروع "البحار الخمسة".وأكد بوتين أن الصين والإمارات العربية المتحدة تبديان اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنقل في القطب الشمالي.وأكد بويتن أن روسيا بحاجة إلى أسطول تجاري خاص بها للنقل البحري على طول طريق البحر الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ.وقال: "روسيا، كقوة، تحتاج إلى أسطول تجاري خاص بها في القطب الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ التي ستوفر النقل على طول البحار الشمالية وعلى طول الممرات المائية الداخلية في مناطق القطب الشمالي".وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا بحاجة إلى تشغيل كاسحات الجليد من الجيل الجديد، بما في ذلك تلك النووية، والتي تمتلكها روسيا فقط.وأكد بوتين أن روسيا تعتزم تطوير استخراج المعادن في القطب الشمالي، بما في ذلك استخراج المعادن الأرضية النادرة.وقال: "المهمة هي فتح مؤسسات ذات معالجة عميقة للمواد الخام في مناطق القطب الشمالي على قاعدة موارد قوية، والحفاظ على الطبيعة الفريدة للقطب الشمالي، وإنشاء إنتاج ذي قيمة مضافة عالية في كيمياء النفط والغاز، وفي مجال المعادن الأرضية النادرة".وأضاف: "سنواصل الاستكشاف الجيولوجي واسع النطاق هنا (في القطب الشمالي)، في المقام الأول في إطار المشروع الفيدرالي "الجيولوجيا - إحياء الأسطورة".واكد أن روسيا تعتزم تطوير خطوط للسكك الحديد في منطقة القطب الشمالي، موضحا أن هذا سيخفف العبء عن خطوط سيبيريا.وقال: "يجب أن نطور خطوط السكك الحديد في منطقة القطب الشمالي. ما الفوائد التي ستنبثق عن ذلك؟ ستتمكن سيبيريا وجبال الأورال وشمال غرب روسيا من الوصول إلى موانئ القطب الشمالي، مما سيخفف العبء عن خط السكك الحديد العابر لسيبيريا، ويعزز فعالية النقل البحري".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوىروسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية

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