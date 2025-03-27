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https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-لن-تسمح-بالتعدي-على-سيادتها-وستحمي-مصالحها-1099010549.html
بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T16:50+0000
2025-03-27T18:05+0000
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وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية (آركتيكا) "آركتيكا - أرض الحوار": "لن نسمح بالتعدي على سيادة بلادنا، وسنحمي مصالحنا الوطنية بشكل موثوق".ودعا بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي في مورمانسك إلى التعاون المتساوي في منطقة القطب الشمالي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول التي تتبنى نهجا مسؤولا تجاه قضايا التنمية.وأشار إلى أن الحوار مع الدول الغربية بشأن التعاون في مجال النظم البيئية في القطب الشمالي قد تم تقليصه.وأوضح بوتين أن التفاعل الدولي في المنطقة القطبية الشمالية متوتر اليوم جراء بعض الدول التي تتخذ من المواجهة نهجا لها.وأوضح بوتين أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لضم غرينلاند، قديمة وذات جذور تاريخية.ولفت بوتين إلى أن روسيا تعمل على تعزيز الأسطول الشمالي الروسي لخدمة التنمية في منطقة القطب الشمالي.وأوضح بوتين أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة الناتو.وأكد بوتين أن دول حلف شمال الأطلسي تنظر اليوم إلى أقصى الشمال باعتباره نقطة انطلاق لصراعات محتملة.وأكد بوتين أن روسيا ستضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد لأراضي القطب الشمالي ولن تسمح بالتعدي على سيادتها.وأكد أن المطارات في أقصى شمال روسيا بحاجة إلى التطوير، ومن الضروري الحفاظ على شبكة واسعة من الموانئ الجوية.واقترح بوتين إدراج تطوير البنية التحتية للبحر الأبيض المتوسط ​​ضمن مشروع "البحار الخمسة".وأكد بوتين أن الصين والإمارات العربية المتحدة تبديان اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنقل في القطب الشمالي.وأكد بويتن أن روسيا بحاجة إلى أسطول تجاري خاص بها للنقل البحري على طول طريق البحر الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ.وقال: "روسيا، كقوة، تحتاج إلى أسطول تجاري خاص بها في القطب الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ التي ستوفر النقل على طول البحار الشمالية وعلى طول الممرات المائية الداخلية في مناطق القطب الشمالي".وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا بحاجة إلى تشغيل كاسحات الجليد من الجيل الجديد، بما في ذلك تلك النووية، والتي تمتلكها روسيا فقط.وأكد بوتين أن روسيا تعتزم تطوير استخراج المعادن في القطب الشمالي، بما في ذلك استخراج المعادن الأرضية النادرة.وقال: "المهمة هي فتح مؤسسات ذات معالجة عميقة للمواد الخام في مناطق القطب الشمالي على قاعدة موارد قوية، والحفاظ على الطبيعة الفريدة للقطب الشمالي، وإنشاء إنتاج ذي قيمة مضافة عالية في كيمياء النفط والغاز، وفي مجال المعادن الأرضية النادرة".وأضاف: "سنواصل الاستكشاف الجيولوجي واسع النطاق هنا (في القطب الشمالي)، في المقام الأول في إطار المشروع الفيدرالي "الجيولوجيا - إحياء الأسطورة".واكد أن روسيا تعتزم تطوير خطوط للسكك الحديد في منطقة القطب الشمالي، موضحا أن هذا سيخفف العبء عن خطوط سيبيريا.وقال: "يجب أن نطور خطوط السكك الحديد في منطقة القطب الشمالي. ما الفوائد التي ستنبثق عن ذلك؟ ستتمكن سيبيريا وجبال الأورال وشمال غرب روسيا من الوصول إلى موانئ القطب الشمالي، مما سيخفف العبء عن خط السكك الحديد العابر لسيبيريا، ويعزز فعالية النقل البحري".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوىروسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-الأسطول-الشمالي-الروسي-هو-الأقوى--1099006693.html
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-المستثمرون-العرب-مهتمون-بالمشاركة-في-صندوق-الاستثمار-التنموي-بالمنطقة-القطبية-الشمالية-1099006294.html
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https://sarabic.ae/20250308/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-التعاون-مع-أمريكا-ضروري-لحماية-القطب-الشمالي-1098509926.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها

16:50 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 18:05 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها.
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية (آركتيكا) "آركتيكا - أرض الحوار": "لن نسمح بالتعدي على سيادة بلادنا، وسنحمي مصالحنا الوطنية بشكل موثوق".
ودعا بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي في مورمانسك إلى التعاون المتساوي في منطقة القطب الشمالي.

روسيا هي أكبر قوة في القطب الشمالي. لقد دافعنا، ولا نزال، عن التعاون المتكافئ في المنطقة، بما في ذلك البحث العلمي، وحماية التنوع البيولوجي، وقضايا المناخ، والاستجابة للطوارئ، وبالطبع، التنمية الاقتصادية والصناعية في القطب الشمالي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
14:51 GMT
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول التي تتبنى نهجا مسؤولا تجاه قضايا التنمية.

نحن مستعدون للعمل معًا ليس فقط مع دول المنطقة القطبية الشمالية بل مع كل يشاطرنا المسؤولية عن مستقبل مستقر ومستدام لهذا الكوكب وكل قادر على اتخاذ قرارات متوازنة لعقود قادمة.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أن الحوار مع الدول الغربية بشأن التعاون في مجال النظم البيئية في القطب الشمالي قد تم تقليصه.

في السنوات السابقة، سلكت العديد من الدول الغربية مسار المواجهة. فقد قطعت علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وأوقفت الاتصالات العلمية والتعليمية والثقافية، وقلّصت الحوار حول الحفاظ على النظم البيئية في القطب الشمالي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن التفاعل الدولي في المنطقة القطبية الشمالية متوتر اليوم جراء بعض الدول التي تتخذ من المواجهة نهجا لها.
رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
14:44 GMT

وقال: "من الواضح أن دور وأهمية القطب الشمالي آخذان في التزايد، سواء بالنسبة لروسيا أو للعالم أجمع. ولكن، للأسف، تشتد المنافسة الجيولوجية والصراع على المواقع في هذه المنطقة".

وأوضح بوتين أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لضم غرينلاند، قديمة وذات جذور تاريخية.

يدور الحديث عن خطط خطيرة من الجانب الأمريكي بشأن غرينلاند. هذه الخطط، كما أوضحتُ للتو، لها جذور تاريخية راسخة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز مصالحها الجيوستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية في المنطقة القطبية الشمالية بشكل منهجي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أن روسيا تعمل على تعزيز الأسطول الشمالي الروسي لخدمة التنمية في منطقة القطب الشمالي.
Атомная подводная лодка ВМФ РФ в Арктике - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
وسائط متعددة
غواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"
19 مارس, 06:58 GMT
وأوضح بوتين أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة الناتو.

بالطبع، ما يقلقنا فقط هو أن دول الناتو ككل تُصنّف بشكل متزايد أقصى الشمال كمنطقة انطلاق لصراعات محتملة، وتتدرب على استخدام القوات في هذه الظروف، بما في ذلك مع قوات مُجنّديها الجدد، فنلندا والسويد، واللتين، بالمناسبة، لم تكن بينهما أي مشاكل حتى وقت قريب. لسبب ما، هم يُنشئون هذا بأيديهم. لماذا؟ إنه أمرٌ غير مفهوم تمامًا. ولكن، مع ذلك، سننطلق مما لدينا، وسنتفاعل مع كل هذا.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن دول حلف شمال الأطلسي تنظر اليوم إلى أقصى الشمال باعتباره نقطة انطلاق لصراعات محتملة.

بالطبع، نحن قلقون فقط بشأن حقيقة أن دول حلف شمال الأطلسي ككل تحدد بشكل متزايد أقصى الشمال كمنطقة انطلاق للصراعات المحتملة وتمارس استخدام القوات في هذه الظروف.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا ستضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد لأراضي القطب الشمالي ولن تسمح بالتعدي على سيادتها.

ولفت بوتين إلى أنه يجب تسريع الجدول الزمني لاعتماد الخطط الرئيسية للمدن القطبية الشمالية، ويجب التفكير في التمويل، مشيرا إلى أن الهدف هو تحسين نوعية الحياة للناس في القطب الشمالي.

وأكد أن المطارات في أقصى شمال روسيا بحاجة إلى التطوير، ومن الضروري الحفاظ على شبكة واسعة من الموانئ الجوية.
سفينة الأبحاث الروسية القطب الشمالي.. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
بمشاركة دولية... "منتدى القطب الشمالي 2025" يناقش آفاق طريق بحر الشمال ودوره الاستراتيجي
17 مارس, 09:03 GMT
واقترح بوتين إدراج تطوير البنية التحتية للبحر الأبيض المتوسط ​​ضمن مشروع "البحار الخمسة".
وأكد بوتين أن الصين والإمارات العربية المتحدة تبديان اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنقل في القطب الشمالي.

يُبدي شركاؤنا من بيلاروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى اهتمامًا بهذا المشروع، وبتطوير البنية التحتية للنقل في القطب الشمالي بشكل عام. وهذا عمل مثير للاهتمام للغاية من الناحية التجارية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بويتن أن روسيا بحاجة إلى أسطول تجاري خاص بها للنقل البحري على طول طريق البحر الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ.
وقال: "روسيا، كقوة، تحتاج إلى أسطول تجاري خاص بها في القطب الشمالي، بما في ذلك سفن الشحن والإنقاذ التي ستوفر النقل على طول البحار الشمالية وعلى طول الممرات المائية الداخلية في مناطق القطب الشمالي".
كاسحة الجليد النووية الروسية 50 عاما على النصر في منطقة القطب الشمالي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
12 مارس, 05:11 GMT
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا بحاجة إلى تشغيل كاسحات الجليد من الجيل الجديد، بما في ذلك تلك النووية، والتي تمتلكها روسيا فقط.
تمتلك روسيا بالفعل أكبر أسطول كاسحات جليد في العالم. علينا تعزيز هذه المواقع، وتشغيل جيل جديد من كاسحات الجليد، بما في ذلك كاسحات الجليد النووية، التي تمتلكها روسيا وحدها. لا أحد في العالم يمتلك مثل هذا الأسطول.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا تعتزم تطوير استخراج المعادن في القطب الشمالي، بما في ذلك استخراج المعادن الأرضية النادرة.
وقال: "المهمة هي فتح مؤسسات ذات معالجة عميقة للمواد الخام في مناطق القطب الشمالي على قاعدة موارد قوية، والحفاظ على الطبيعة الفريدة للقطب الشمالي، وإنشاء إنتاج ذي قيمة مضافة عالية في كيمياء النفط والغاز، وفي مجال المعادن الأرضية النادرة".
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي
8 مارس, 17:13 GMT
وأضاف: "سنواصل الاستكشاف الجيولوجي واسع النطاق هنا (في القطب الشمالي)، في المقام الأول في إطار المشروع الفيدرالي "الجيولوجيا - إحياء الأسطورة".

وأعلن بوتين أن حركة نقل البضائع عبر الطريق البحري الشمالي نمت من 4 ملايين إلى 38 مليون طن خلال عشر سنوات وهي بالفعل أعلى بخمس مرات من الرقم القياسي المسجل في الحقبة السوفيتية، وبحلول عام 2030 قد تصل هذه الحركة إلى 100 مليون طن.

واكد أن روسيا تعتزم تطوير خطوط للسكك الحديد في منطقة القطب الشمالي، موضحا أن هذا سيخفف العبء عن خطوط سيبيريا.
وقال: "يجب أن نطور خطوط السكك الحديد في منطقة القطب الشمالي. ما الفوائد التي ستنبثق عن ذلك؟ ستتمكن سيبيريا وجبال الأورال وشمال غرب روسيا من الوصول إلى موانئ القطب الشمالي، مما سيخفف العبء عن خط السكك الحديد العابر لسيبيريا، ويعزز فعالية النقل البحري".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
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