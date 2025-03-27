https://sarabic.ae/20250327/روسيا-المستثمرون-العرب-مهتمون-بالمشاركة-في-صندوق-الاستثمار-التنموي-بالمنطقة-القطبية-الشمالية-1099006294.html
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن المستثمرين العرب يريدون المشاركة في صندوق الاستثمار لتنمية القطب الشمالي، مشيرًا إلى أن دول الجنوب... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:44+0000
2025-03-27T14:44+0000
2025-03-27T14:44+0000
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وقال دميترييف على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "سيكون صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستثمرًا رئيسيًا في هذا الصندوق (للاستثمار في منطقة القطب الشمالي)، وسنجذب أيضًا مؤسسات تنموية أخرى؛ ربما بنوكًا روسية وصناديق معاشات التقاعد. وبالتالي، سيكون هناك العديد من المستثمرين الروس المشاركين".أوضح دميترييف أنه سيتم العمل على آليات الامتياز المختلفة لطريق البحر الشمالي.وبحسب قوله، فإن تطوير البرنامج الاستراتيجي للمواصلات يجب ألا يتم تمويله من الميزانية فقط، مؤكدا أن "آليات الامتياز تحديدًا هي التي ستمكننا من جذب أموال طائلة من صناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين العالميين. لذا، سيكون نهج الامتياز هذا بالغ الأهمية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المخطط لها إلى المريخ.
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روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن المستثمرين العرب يريدون المشاركة في صندوق الاستثمار لتنمية القطب الشمالي، مشيرًا إلى أن دول الجنوب والغرب العالميين يمكن أن تكون مستثمرة في الصندوق.
وقال دميترييف على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "سيكون صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستثمرًا رئيسيًا في هذا الصندوق (للاستثمار في منطقة القطب الشمالي)، وسنجذب أيضًا مؤسسات تنموية أخرى؛ ربما بنوكًا روسية وصناديق معاشات التقاعد. وبالتالي، سيكون هناك العديد من المستثمرين الروس المشاركين".
وتابع: "لكننا نرى أيضًا أن المستثمرين المشاركين العرب سيعملون أيضًا كمستثمرين في الصندوق، وربما حتى مستثمرين مشاركين ليس فقط من دول الجنوب العالمي، ولكن أيضًا من الدول الغربية، ولكن مرة أخرى، كل شيء تحت سيطرة روسيا، وكل ذلك يحمي، بالطبع، قاعدة مواردنا".
أوضح دميترييف أنه سيتم العمل على آليات الامتياز المختلفة لطريق البحر الشمالي.
وبحسب قوله، فإن تطوير البرنامج الاستراتيجي للمواصلات يجب ألا يتم تمويله من الميزانية فقط، مؤكدا أن "آليات الامتياز تحديدًا هي التي ستمكننا من جذب أموال طائلة من صناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين العالميين. لذا، سيكون نهج الامتياز هذا بالغ الأهمية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المخطط لها إلى المريخ.