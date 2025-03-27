بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
14:51 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 15:09 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "أسطولنا الشمالي الأقوى، والذي يضمن أمن حدود روسيا في القطب الشمالي، يتمركز في شبه جزيرة كولا".
📹الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي الـ6 بعنوان "القطب الشمالي-إقليم الحوار" : الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى ومورمانسك تلعب دورا حاسما في تنمية القطب الشمالي ككل— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 27, 2025
🟠تنفيذ المشاريع الهامة لتنمية القطب الشمالي وروسيا بأكملها أمر لا… https://t.co/0wE8NLrCWz pic.twitter.com/mRfYRU0psB
وأكد بوتين أن مدينة مورمانسك تلعب دورا حاسما في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال: "مورمانسك هي الميناء الرئيسي لأسطول كاسحات الجليد النووية الروسي، وكما هو معروف، فهي تلعب دورا حاسما في تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي والقطب الشمالي ككل".
وأضاف بوتين: "من الضروري تحسين البيئة الحضرية بشكل مستمر، وتطوير المناطق في أقصى الشمال، وتحسين نوعية حياة الناس بشكل عام بحيث يكون لديهم عمل مثير للاهتمام وجيد وأجر جيد، وأنظمة تعليم ورعاية صحية حديثة، بحيث تكون الحياة في القطب الشمالي مريحة وجذابة حقًا".
وتابع بوتين: "تُعدّ مدينة مورمانسك نفسها والمنطقة المحيطة بها مثالاً يُحتذى به في جميع مناطق القطب الشمالي من حيث التطور الديناميكي والتقدمي. وتُنفّذ هنا مشاريع صناعية ولوجستية واسعة النطاق وفريدة من نوعها في جوانب عديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".