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بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
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بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:51+0000
2025-03-27T15:09+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "أسطولنا الشمالي الأقوى، والذي يضمن أمن حدود روسيا في القطب الشمالي، يتمركز في شبه جزيرة كولا".وأكد بوتين أن مدينة مورمانسك تلعب دورا حاسما في تنمية القطب الشمالي ككل.وأضاف بوتين: "من الضروري تحسين البيئة الحضرية بشكل مستمر، وتطوير المناطق في أقصى الشمال، وتحسين نوعية حياة الناس بشكل عام بحيث يكون لديهم عمل مثير للاهتمام وجيد وأجر جيد، وأنظمة تعليم ورعاية صحية حديثة، بحيث تكون الحياة في القطب الشمالي مريحة وجذابة حقًا".وتابع بوتين: "تُعدّ مدينة مورمانسك نفسها والمنطقة المحيطة بها مثالاً يُحتذى به في جميع مناطق القطب الشمالي من حيث التطور الديناميكي والتقدمي. وتُنفّذ هنا مشاريع صناعية ولوجستية واسعة النطاق وفريدة من نوعها في جوانب عديدة.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-المستثمرون-العرب-مهتمون-بالمشاركة-في-صندوق-الاستثمار-التنموي-بالمنطقة-القطبية-الشمالية-1099006294.html
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بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى

14:51 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 15:09 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "أسطولنا الشمالي الأقوى، والذي يضمن أمن حدود روسيا في القطب الشمالي، يتمركز في شبه جزيرة كولا".
وأكد بوتين أن مدينة مورمانسك تلعب دورا حاسما في تنمية القطب الشمالي ككل.

وقال: "مورمانسك هي الميناء الرئيسي لأسطول كاسحات الجليد النووية الروسي، وكما هو معروف، فهي تلعب دورا حاسما في تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي والقطب الشمالي ككل".

وأضاف بوتين: "من الضروري تحسين البيئة الحضرية بشكل مستمر، وتطوير المناطق في أقصى الشمال، وتحسين نوعية حياة الناس بشكل عام بحيث يكون لديهم عمل مثير للاهتمام وجيد وأجر جيد، وأنظمة تعليم ورعاية صحية حديثة، بحيث تكون الحياة في القطب الشمالي مريحة وجذابة حقًا".
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وتابع بوتين: "تُعدّ مدينة مورمانسك نفسها والمنطقة المحيطة بها مثالاً يُحتذى به في جميع مناطق القطب الشمالي من حيث التطور الديناميكي والتقدمي. وتُنفّذ هنا مشاريع صناعية ولوجستية واسعة النطاق وفريدة من نوعها في جوانب عديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".
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