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مساحة حرة
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09:42 GMT
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المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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عالم سبوتنيك
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29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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29 د
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رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا وأمريكا بحاجة إلى التعاون لحماية القطب الشمالي وتنمية موارده. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T17:13+0000
2025-03-08T17:13+0000
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وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "القطب الشمالي مهم للغاية (للقضايا في المنطقة التي لا يمكن حلها)، وفقًا لمبادئ سياسة الحرب الباردة".وفي وقت سابق، كشف دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المحادثات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي، في 18 فبراير/ شباط الماضي، أنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لديهما مجال واسع للتعاون في مجال تنمية الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركةصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
https://sarabic.ae/20250226/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مهتمة-بمشاريع-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-في-مختلف-المجالات-1098187618.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي

17:13 GMT 08.03.2025
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري "شاري" في منطقة مورمانسك الروسية
الجيش الروسي - المناورات التكتيكية التدريب العملي لضباط قوات المشاة والساحل للأسطول الشمالي التابع لروسيا الاتحادية، في إطار تطوير العمليات القتالية في منطقة القطب الشمالي في الميدان العسكري شاري في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
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أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا وأمريكا بحاجة إلى التعاون لحماية القطب الشمالي وتنمية موارده.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "القطب الشمالي مهم للغاية (للقضايا في المنطقة التي لا يمكن حلها)، وفقًا لمبادئ سياسة الحرب الباردة".

وتابع: "يتعين على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إيجاد أرضية مشتركة لضمان الاستقرار وتنمية الموارد وحماية البيئة. إن التعاون ليس خيارًا، بل ضرورة".

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع أمريكا في مختلف المجالات
26 فبراير, 09:55 GMT
وفي وقت سابق، كشف دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المحادثات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي، في 18 فبراير/ شباط الماضي، أنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لديهما مجال واسع للتعاون في مجال تنمية الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركة
صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
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