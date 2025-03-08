https://sarabic.ae/20250308/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-التعاون-مع-أمريكا-ضروري-لحماية-القطب-الشمالي-1098509926.html

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: التعاون مع أمريكا ضروري لحماية القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

أكد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا وأمريكا بحاجة إلى التعاون لحماية القطب الشمالي وتنمية موارده. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T17:13+0000

2025-03-08T17:13+0000

2025-03-08T17:13+0000

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وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "القطب الشمالي مهم للغاية (للقضايا في المنطقة التي لا يمكن حلها)، وفقًا لمبادئ سياسة الحرب الباردة".وفي وقت سابق، كشف دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المحادثات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي، في 18 فبراير/ شباط الماضي، أنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لديهما مجال واسع للتعاون في مجال تنمية الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركةصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا

https://sarabic.ae/20250226/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مهتمة-بمشاريع-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-في-مختلف-المجالات-1098187618.html

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