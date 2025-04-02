https://sarabic.ae/20250402/بوتين-سنواصل-بناء-علاقات-متبادلة-المنفعة-مع-بيلاروسيا-لصالح-الأمن-والاستقرار-1099167044.html
بوتين: سنواصل بناء علاقات متبادلة المنفعة مع بيلاروسيا لصالح الأمن والاستقرار
بوتين: سنواصل بناء علاقات متبادلة المنفعة مع بيلاروسيا لصالح الأمن والاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في تهنئة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة "يوم الوحدة"، أن الدولتين ستواصلان بناء علاقات تحالفية... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T16:44+0000
2025-04-02T16:44+0000
2025-04-02T16:44+0000
روسيا
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وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "... أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة يوم وحدة شعبي روسيا وبيلاروسيا... أنا واثق من أننا سنواصل تعزيز علاقات التحالف ذات المنفعة المتبادلة بكل طريقة ممكنة لصالح شعبينا الشقيقين، ولصالح ضمان الأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي".وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "في ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، تضمن الإجراءات المشتركة بين الجانبين الروسي والبيلاروسي تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية".
https://sarabic.ae/20250402/الرئيس-الصربي-زعيمان-عالميان-تحدثا-سرا-مع-بوتين-1099148351.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بوتين: سنواصل بناء علاقات متبادلة المنفعة مع بيلاروسيا لصالح الأمن والاستقرار
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في تهنئة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة "يوم الوحدة"، أن الدولتين ستواصلان بناء علاقات تحالفية ذات منفعة متبادلة لصالح الأمن والاستقرار.
وجاء في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "... أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة يوم وحدة شعبي روسيا وبيلاروسيا... أنا واثق من أننا سنواصل تعزيز علاقات التحالف ذات المنفعة المتبادلة بكل طريقة ممكنة لصالح شعبينا الشقيقين، ولصالح ضمان الأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد.
جاء هذا خلال كلمة التهنئة التي وجهها بوتين إلى المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، حيث أكد بوتين أن الإجراءات المشتركة للبلدين تضمن تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية.
وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "في ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، تضمن الإجراءات المشتركة بين الجانبين الروسي والبيلاروسي تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية".